Shaman написав:Бабченко читайте/слушайте - там на разные темы, правда не экономические, зато весело и с огоньком. и многие вещи были озвучены заранее - дед Ванга
вертаємся до теми: Бабченко, план Маршала, в яких країнах спрацював, в яких ні, тільки факти
Вам как - реферат, курсовую, диплом, может дисер???
если интересно - изучайте. вот только аргументов, почему в Украине план Маршалла сто пудов не сработает - не найдете. если вдруг покажется, что нашли такие аргументы - поделитесь, разберем, где ошиблись
konstantin kirovograd написав:pesikot Да этот Охри такой прогнозист,вообще нулевой. Купил место в телеке ещё со скачка с 4.60 до 8 и умничает-но реально никогда толком движение курса не угадывал,балабол короче как все блохеры.
konstantin kirovograd написав:pesikot Да этот Охри такой прогнозист,вообще нулевой. Купил место в телеке ещё со скачка с 4.60 до 8 и умничает-но реально никогда толком движение курса не угадывал,балабол короче как все блохеры.
Мова про факти і статистику. Наведіть список країн, в яких був план Маршала і в яких спрацював. Підказка: допомога МВФ
Сообщение от 6 мая: Вчера вечером в Севастополе к военному госпиталю ЧФ на площади Ластовой с включенными сиренами промчались около 30 машин «скорой помощи». По данным нашего источника, в госпиталь доставлены раненые моряки с подбитого фрегата «Адмирал Макаров». https://t.me/Crimeanwind/2452
Офіційно досі мовчанка. Чому? Невже нам не вигідно про це відкрито говорити? Хто в темі?
fler написав:Сообщение от 6 мая: Вчера вечером в Севастополе к военному госпиталю ЧФ на площади Ластовой с включенными сиренами промчались около 30 машин «скорой помощи». По данным нашего источника, в госпиталь доставлены раненые моряки с подбитого фрегата «Адмирал Макаров». https://t.me/Crimeanwind/2452
Офіційно досі мовчанка. Чому? Невже нам не вигідно про це відкрито говорити? Хто в темі?
Всем сторонам удобна версия про нарушение правил пожарной безопасности.