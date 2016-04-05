RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 964965966967968>
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:55

  flyman написав:
  Shaman написав:Бабченко читайте/слушайте - там на разные темы, правда не экономические, зато весело и с огоньком. :D
и многие вещи были озвучены заранее - дед Ванга

вертаємся до теми:
Бабченко, план Маршала, в яких країнах спрацював, в яких ні, тільки факти

Вам как - реферат, курсовую, диплом, может дисер???

если интересно - изучайте.
вот только аргументов, почему в Украине план Маршалла сто пудов не сработает - не найдете.
если вдруг покажется, что нашли такие аргументы - поделитесь, разберем, где ошиблись :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1950
З нами з: 29.09.19
Подякував: 314 раз.
Подякували: 654 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:55

  prodigy написав:ЛАД

подивився карту області-вас щільно оточує "руський мір"

-Руська Лозова 5км до міста
-Руські Тишки 6км

треба змінити назви на Україньска Лозова і Українські Тишки :mrgreen:

Київська Русь,
Рава Руська,
русини,
Історія України Руси,
Біла Русь, Червона Русь, Чорна Русь,
Русанівка,
...

Чомусь патріоти так хочуть відректися від власної історичної назви, з чого б це?
Чому не піднімають питання, що московити вкрали в нас назву?
І від неї (України-Русі) відхрещуються.


з.і.
Може ще центральну вулицю Тернополя товариші запропонують дерусифікувати.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28946
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1406 раз.
Подякували: 2502 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 18:59

  konstantin kirovograd написав:pesikot Да этот Охри такой прогнозист,вообще нулевой. Купил место в телеке ещё со скачка с 4.60 до 8 и умничает-но реально никогда толком движение курса не угадывал,балабол короче как все блохеры.

Так это вы не мне, а flyman объясните
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6699
З нами з: 31.08.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:01

Чого вчепилися в Охрі, приведіть свій варіант. Чекаю.

  konstantin kirovograd написав:pesikot Да этот Охри такой прогнозист,вообще нулевой. Купил место в телеке ещё со скачка с 4.60 до 8 и умничает-но реально никогда толком движение курса не угадывал,балабол короче как все блохеры.


Мова про факти і статистику.
Наведіть список країн, в яких був план Маршала і в яких спрацював.
Підказка: допомога МВФ
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28946
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1406 раз.
Подякували: 2502 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:14

  flyman написав:
  prodigy написав:ЛАД

подивився карту області-вас щільно оточує "руський мір"

-Руська Лозова 5км до міста
-Руські Тишки 6км

треба змінити назви на Україньска Лозова і Українські Тишки :mrgreen:

Київська Русь,
Рава Руська,
русини,
Історія України Руси,
Біла Русь, Червона Русь, Чорна Русь,
Русанівка,
...

Чомусь патріоти так хочуть відректися від власної історичної назви, з чого б це?
Чому не піднімають питання, що московити вкрали в нас назву?
І від неї (України-Русі) відхрещуються.


з.і.
Може ще центральну вулицю Тернополя товариші запропонують дерусифікувати.


ти с початку на карту подивись: Руські Тишки і Черкаські Тишки, Харківська область, 62440, відстань 3,5км
Руська Лозова і Черкаська Лозова 7км відстань

Руська Лозова -Село засноване у 1647 році(тобто за 7років до Переяславскої Зради).
prodigy
 
Повідомлень: 7919
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3001 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:25

  prodigy написав:
  flyman написав:
  prodigy написав:ЛАД

подивився карту області-вас щільно оточує "руський мір"

-Руська Лозова 5км до міста
-Руські Тишки 6км

треба змінити назви на Україньска Лозова і Українські Тишки :mrgreen:

Київська Русь,
Рава Руська,
русини,
Історія України Руси,
Біла Русь, Червона Русь, Чорна Русь,
Русанівка,
...

Чомусь патріоти так хочуть відректися від власної історичної назви, з чого б це?
Чому не піднімають питання, що московити вкрали в нас назву?
І від неї (України-Русі) відхрещуються.


з.і.
Може ще центральну вулицю Тернополя товариші запропонують дерусифікувати.


ти с початку на карту подивись: Руські Тишки і Черкаські Тишки, Харківська область, 62440, відстань 3,5км
Руська Лозова і Черкаська Лозова 7км відстань

Руська Лозова -Село засноване у 1647 році(тобто за 7років до Переяславскої Зради).

Ти спочатку Катьку в Одесі знеси і всяких Потьомкіних,
а не розказуй відрікатися від нашої давної назви Русь.
Колоду з власного ока вийми.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28946
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1406 раз.
Подякували: 2502 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:29

Цікаво...

Сообщение от 6 мая:
Вчера вечером в Севастополе к военному госпиталю ЧФ на площади Ластовой с включенными сиренами промчались около 30 машин «скорой помощи».
По данным нашего источника, в госпиталь доставлены раненые моряки с подбитого фрегата «Адмирал Макаров».
https://t.me/Crimeanwind/2452

Офіційно досі мовчанка. Чому? Невже нам не вигідно про це відкрито говорити? Хто в темі?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2827
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 19:38

  fler написав:Сообщение от 6 мая:
Вчера вечером в Севастополе к военному госпиталю ЧФ на площади Ластовой с включенными сиренами промчались около 30 машин «скорой помощи».
По данным нашего источника, в госпиталь доставлены раненые моряки с подбитого фрегата «Адмирал Макаров».
https://t.me/Crimeanwind/2452

Офіційно досі мовчанка. Чому? Невже нам не вигідно про це відкрито говорити? Хто в темі?

Всем сторонам удобна версия про нарушение правил пожарной безопасности.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7392
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 731 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Хочеш сказати що ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS уже в Україні і Залужний про це знає?

А что вы скачете вокруг этой американской РСЗО? На вооружении ВСУ есть не хуже - Град, Ураган, Смерч. Почему именно от MLRS вы ожидаете какого-то чуда?
crumd
 
Повідомлень: 520
З нами з: 28.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:27

  konstantin kirovograd написав:pesikot Да этот Охри такой прогнозист,вообще нулевой. Купил место в телеке ещё со скачка с 4.60 до 8 и умничает-но реально никогда толком движение курса не угадывал,балабол короче как все блохеры.

Не просто балабол, я не буду утверждать, что он был пророссийский, но он 100% был про ОПЗЖшный и старался обосрать власть при каждом удобном случаи, и кстати пару раз умудрился сьездить в москву к скабеевой.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 546
З нами з: 10.10.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 964965966967968>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94711
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451053
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2895
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.