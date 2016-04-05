Додано: Суб 07 тра, 2022 21:31

Shaman написав: Европа нам в этом помогает Европа нам в этом помогает

За перебігом знищення останнього українського дальнього бомбардувальника спостерігали: заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України контр-адмірал Ігор Тенюх, заступник командувача Повітряних Сил генерал-лейтенант Сергій Онищенко, Джон Хербст, посол США в Україні, а також представники міністерства оборони США на чолі з заступником помічника міністра оборони Інгландом Дагом.



До квітня 2006-го було ліквідовано 59 «Бекфаерів» та утилізовано 423 ракети Х-22 до них. Роботи відбувалися в рамках «Програми спільного скорочення загрози» з допомогою американської фірми «Рейтеон» і за фінансування США.



Не Европа - а НАТО (то есть США) - как бы не слышно про помощь от стран не-членов НАТО (Финляндия, Австрия), и помогать они нам как быпоскольку мы по их же настоянию избавились и от ядерного оружия и от стратегической авиации, при наличии которого всего бы этого что есть сейчас просто бы не было.Мы ж все помним про этот грустный факт в нашей истории? -Так что давайте не примерять на себя позу просящего