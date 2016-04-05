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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 965966967968>
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:32

  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
"Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949
Вы её тоже назовёте врагом?

при чем здесь это?
человек выступал против войны - молодец. учитывая, что там творится, вполне может уехать на десяточку. нацистская страна во всей красе...

Да, в общем-то, ни при чём. Просто к тому, что не все русские сволочи.

P.s. И давайте не путаться в терминологии. О фашизме в России говорить можно. Но нацизм это несколько другое. Нацистами их назвать нельзя. Давайте не будем уподобляться российской пропаганде.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:37

  prodigy написав:ЛАД

подивився карту області-вас щільно оточує "руський мір"

-Руська Лозова 5км до міста
-Руські Тишки 6км

треба змінити назви на Україньска Лозова і Українські Тишки :mrgreen:

Будет дальше? :)
Или снаряды, прилетающие оттуда, будут меньше людей убивать и домов разрушать?
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 тра, 2022 20:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:46

  prodigy написав:...........
про ватну логіку (або жіночу логіку, якщо такая існує)-після ПовТревоги
вийшов на вулицю, підходе сусідка і каже:

- вот навіщо ці літаки зранку тут літали,
раніше ми ніколи нашої авіації не бачили?
-ну літали, мали завдання патрулувати небо - це робили

-вони на нас біду накликали ( :shock: )
...........

Это не ватная и не женская логика.
Это логика человека, который ничего не знает, но пытается объяснить себе наблюдаемое явление. Сталкивался с таким у себя в доме по поводу светомаскировки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:59

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
"Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949
Вы её тоже назовёте врагом?

при чем здесь это?
человек выступал против войны - молодец. учитывая, что там творится, вполне может уехать на десяточку. нацистская страна во всей красе...

Да, в общем-то, ни при чём. Просто к тому, что не все русские сволочи.

P.s. И давайте не путаться в терминологии. О фашизме в России говорить можно. Но нацизм это несколько другое. Нацистами их назвать нельзя. Давайте не будем уподобляться российской пропаганде.

тут дискутировать о различии с ходу не готов - не интересовался.
помню фашизм в Италии, нацизм в Германии. поскольку параллели Раши однозначно с Германией - поэтому нацизм ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 07 тра, 2022 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 20:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Почему именно от MLRS вы ожидаете какого-то чуда?

Там же наче для цієї платформи є опція "одна тактична ракета на 300км", замість звичайного звичного рсзо. Але я не впевнений, що нам такі ракети надали.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:20

  Frant написав:В Московію, в країну-терорист, вони не хочуть їхати.


А что, уже можно выехать?
katso
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:31

  Shaman написав:Европа нам в этом помогает


Не Европа - а НАТО (то есть США) - как бы не слышно про помощь от стран не-членов НАТО (Финляндия, Австрия), и помогать они нам как бы обязаны поскольку мы по их же настоянию избавились и от ядерного оружия и от стратегической авиации, при наличии которого всего бы этого что есть сейчас просто бы не было.

Мы ж все помним про этот грустный факт в нашей истории? - https://armyinform.com.ua/2020/01/27/27 ... yk-tu-22m/

За перебігом знищення останнього українського дальнього бомбардувальника спостерігали: заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України контр-адмірал Ігор Тенюх, заступник командувача Повітряних Сил генерал-лейтенант Сергій Онищенко, Джон Хербст, посол США в Україні, а також представники міністерства оборони США на чолі з заступником помічника міністра оборони Інгландом Дагом.

До квітня 2006-го було ліквідовано 59 «Бекфаерів» та утилізовано 423 ракети Х-22 до них. Роботи відбувалися в рамках «Програми спільного скорочення загрози» з допомогою американської фірми «Рейтеон» і за фінансування США.


Так что давайте не примерять на себя позу просящего
Востаннє редагувалось katso в Суб 07 тра, 2022 21:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:31

  Shaman написав:.........
тут дискутировать о различии с ходу не готов - не интересовался.
помню фашизм в Италии, нацизм в Германии. поскольку параллели Раши однозначно с Германией - поэтому нацизм ;)

Если не интересовались, поверьте на слово - нацизм здесь никаким боком. Параллели тут не проходят.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:33

  crumd написав:
  Ukrainian написав:Хочеш сказати що ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS уже в Україні і Залужний про це знає?

А что вы скачете вокруг этой американской РСЗО? На вооружении ВСУ есть не хуже - Град, Ураган, Смерч. Почему именно от MLRS вы ожидаете какого-то чуда?

Вы просто посмотрите ТТХ этих систем и ракет к ним, вопросы сразу отпадут.

Ну и чтобы наверняка, нам не хватает глубины поражения, максимум это Точка-У, с ее 120км, а нам нужно дальше чтобы выбивать склады, ПВО, стратегические объекты, авиацию отогнать на дальние аеродромы, это значит меньшая интенсивность бомбежек и.пр.

Ну и сакральный вопрос, чтобы опять удачно покурили на крымском мосту. :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:35

  ЛАД написав:нацизм здесь никаким боком. Параллели тут не проходят.
Чого не проходить?
Диктатура що в Німеччині 1933-1945 , що в росії 199-2022 - однакові
Що Гебельс що Соловьєв з Симонян - два чоботи пара
Що гітлерівське - один народ +раса яку принижуть
що путлеровське
Що гітлер захищав німців в Судетах і Польщі
Що пуйло в Ордло і Криму...

Що ще не назвав?
І які відмінності ви можете назвати
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