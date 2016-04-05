ЛАД написав:Shaman "Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949 Вы её тоже назовёте врагом?
при чем здесь это? человек выступал против войны - молодец. учитывая, что там творится, вполне может уехать на десяточку. нацистская страна во всей красе...
Да, в общем-то, ни при чём. Просто к тому, что не все русские сволочи.
P.s. И давайте не путаться в терминологии. О фашизме в России говорить можно. Но нацизм это несколько другое. Нацистами их назвать нельзя. Давайте не будем уподобляться российской пропаганде.
ЛАД написав:Shaman "Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949 Вы её тоже назовёте врагом?
при чем здесь это? человек выступал против войны - молодец. учитывая, что там творится, вполне может уехать на десяточку. нацистская страна во всей красе...
Да, в общем-то, ни при чём. Просто к тому, что не все русские сволочи.
P.s. И давайте не путаться в терминологии. О фашизме в России говорить можно. Но нацизм это несколько другое. Нацистами их назвать нельзя. Давайте не будем уподобляться российской пропаганде.
тут дискутировать о различии с ходу не готов - не интересовался. помню фашизм в Италии, нацизм в Германии. поскольку параллели Раши однозначно с Германией - поэтому нацизм
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 07 тра, 2022 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Не Европа - а НАТО (то есть США) - как бы не слышно про помощь от стран не-членов НАТО (Финляндия, Австрия), и помогать они нам как бы обязаны поскольку мы по их же настоянию избавились и от ядерного оружия и от стратегической авиации, при наличии которого всего бы этого что есть сейчас просто бы не было.
За перебігом знищення останнього українського дальнього бомбардувальника спостерігали: заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України контр-адмірал Ігор Тенюх, заступник командувача Повітряних Сил генерал-лейтенант Сергій Онищенко, Джон Хербст, посол США в Україні, а також представники міністерства оборони США на чолі з заступником помічника міністра оборони Інгландом Дагом.
До квітня 2006-го було ліквідовано 59 «Бекфаерів» та утилізовано 423 ракети Х-22 до них. Роботи відбувалися в рамках «Програми спільного скорочення загрози» з допомогою американської фірми «Рейтеон» і за фінансування США.
Так что давайте не примерять на себя позу просящего
Востаннє редагувалось katso в Суб 07 тра, 2022 21:33, всього редагувалось 2 разів.
Ukrainian написав:Хочеш сказати що ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS уже в Україні і Залужний про це знає?
А что вы скачете вокруг этой американской РСЗО? На вооружении ВСУ есть не хуже - Град, Ураган, Смерч. Почему именно от MLRS вы ожидаете какого-то чуда?
Вы просто посмотрите ТТХ этих систем и ракет к ним, вопросы сразу отпадут.
Ну и чтобы наверняка, нам не хватает глубины поражения, максимум это Точка-У, с ее 120км, а нам нужно дальше чтобы выбивать склады, ПВО, стратегические объекты, авиацию отогнать на дальние аеродромы, это значит меньшая интенсивность бомбежек и.пр.
Ну и сакральный вопрос, чтобы опять удачно покурили на крымском мосту.
ЛАД написав:нацизм здесь никаким боком. Параллели тут не проходят.
Чого не проходить? Диктатура що в Німеччині 1933-1945 , що в росії 199-2022 - однакові Що Гебельс що Соловьєв з Симонян - два чоботи пара Що гітлерівське - один народ +раса яку принижуть що путлеровське Що гітлер захищав німців в Судетах і Польщі Що пуйло в Ордло і Криму...
Що ще не назвав? І які відмінності ви можете назвати