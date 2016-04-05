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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 965966967968
Повідомлення Додано: Суб 07 тра, 2022 21:45

19:37 Главное из вечерней сводки генштаба ВСУ:

За сутки линия фронта существенно не изменилась.
Российская армия сосредоточилась на взятии под полный контроль Рубежного и наступления на Лиман и Северодонецк.
В селе Бурчак обнаружен госпиталь, в котором находились более 100 раненых российских десантников.
В Харьковской области российские войска потеряли контроль над селом Циркуны. Они также пытались наступать на Вернополье, но отступили.
В Запорожской области российская армия пыталась наступать на Полтавку, но отступила.

http://surl.li/byacs
Чтобы было понятно для не харьковчан - от Циркунов до окружной 3 км, до ближайшей станции метро - 6,5 км, до центра города - по дорогам 16,8 км (по прямой меньше), до Северной Салтовки 5-6 км.
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