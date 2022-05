Додано: Суб 07 тра, 2022 22:33

crumd написав: Ukrainian написав: Хочеш сказати що ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS уже в Україні і Залужний про це знає? Хочеш сказати що ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS уже в Україні і Залужний про це знає?

А что вы скачете вокруг этой американской РСЗО? На вооружении ВСУ есть не хуже - Град, Ураган, Смерч. Почему именно от MLRS вы ожидаете какого-то чуда? А что вы скачете вокруг этой американской РСЗО? На вооружении ВСУ есть не хуже - Град, Ураган, Смерч. Почему именно от MLRS вы ожидаете какого-то чуда?

HIMARS: американські ракетні системи, які могли б дістати Кримський містТакими системами можуть стати американські пускові установки M142 HIMARS та М270 MLRS, що здатні як виконувати роль ракетних систем залпового вогню, так і оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) з дальністю дії до 300 км.У російських профільних медіа на воєнну тематику ці перспективи вже викликають серйозне занепокоєння - там очікують, що такою "довгою рукою" українська армія дістане навіть Кримській міст.Обидві системи можуть вести вогонь некерованими реактивними снарядами на відстань до 45 км,Високоточних ракет до градів та смерчів немає.Ну і є перспективні ракети до них на 500 км. Можна діставати по аеродромах, ППО (С300/400) та базах рашиків.The Precision Strike Missile (PrSM) is our next-generation, long-range precision-strike missile designed for the U.S. Army’s PrSM program. This new surface-to-surface weapon system will deliver enhanced capabilities to attack, neutralize, suppress and destroy targets using missile-delivered indirect fires out to 499+ kilometers.