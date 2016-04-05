За сутки линия фронта существенно не изменилась. Российская армия сосредоточилась на взятии под полный контроль Рубежного и наступления на Лиман и Северодонецк. В селе Бурчак обнаружен госпиталь, в котором находились более 100 раненых российских десантников. В Харьковской области российские войска потеряли контроль над селом Циркуны. Они также пытались наступать на Вернополье, но отступили. В Запорожской области российская армия пыталась наступать на Полтавку, но отступила.
http://surl.li/byacs Чтобы было понятно для не харьковчан - от Циркунов до окружной 3 км, до ближайшей станции метро - 6,5 км, до центра города - по дорогам 16,8 км (по прямой меньше), до Северной Салтовки 5-6 км.
Shaman написав:Охрименко - аналитик с ярко выраженными пророссийскими взглядами, так что ценность его видео - нулевая (т.е. объективности там нет и близко)
Охрименко далеко не пророссийский, он антимайдановский - не в смысле любви к россии и яныку, а в более общем - против всех резких изменений, в пользу которых он не верит (любимый нарратив - "коррупция есть и будет всегда и везде"). Играет в цинизм. А вообще, конечно, лучше бы он ограничивался лекциями на исторические темы - у него это неплохо получалось.
Ukrainian написав:Хочеш сказати що ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS уже в Україні і Залужний про це знає?
А что вы скачете вокруг этой американской РСЗО? На вооружении ВСУ есть не хуже - Град, Ураган, Смерч. Почему именно от MLRS вы ожидаете какого-то чуда?
HIMARS: американські ракетні системи, які могли б дістати Кримський міст Такими системами можуть стати американські пускові установки M142 HIMARS та М270 MLRS, що здатні як виконувати роль ракетних систем залпового вогню, так і оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) з дальністю дії до 300 км.
У російських профільних медіа на воєнну тематику ці перспективи вже викликають серйозне занепокоєння - там очікують, що такою "довгою рукою" українська армія дістане навіть Кримській міст.
Обидві системи можуть вести вогонь некерованими реактивними снарядами на відстань до 45 км, високоточними ракетами M30 та M31 на дальність до 70 км, а головне - балістичними тактичними ракетами на відстань до 300 км
Ну і є перспективні ракети до них на 500 км. Можна діставати по аеродромах, ППО (С300/400) та базах рашиків.
The Precision Strike Missile (PrSM) is our next-generation, long-range precision-strike missile designed for the U.S. Army’s PrSM program. This new surface-to-surface weapon system will deliver enhanced capabilities to attack, neutralize, suppress and destroy targets using missile-delivered indirect fires out to 499+ kilometers. https://www.lockheedmartin.com/en-us/pr ... ssile.html
Ukrainian написав:Хочеш сказати що ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS уже в Україні і Залужний про це знає?
А что вы скачете вокруг этой американской РСЗО? На вооружении ВСУ есть не хуже - Град, Ураган, Смерч. Почему именно от MLRS вы ожидаете какого-то чуда?
Вы просто посмотрите ТТХ этих систем и ракет к ним, вопросы сразу отпадут.
Ну и чтобы наверняка, нам не хватает глубины поражения, максимум это Точка-У, с ее 120км, а нам нужно дальше чтобы выбивать склады, ПВО, стратегические объекты, авиацию отогнать на дальние аеродромы, это значит меньшая интенсивность бомбежек и.пр.
Ну и сакральный вопрос, чтобы опять удачно покурили на крымском мосту.
Ну и чтобы наверняка, посмотрите на предыдущей странице пост Hotab"а:
для цієї платформи є опція "одна тактична ракета на 300км", замість звичайного звичного рсзо. Але я не впевнений, що нам такі ракети надали.
Я теж не впевнений. Во всяком случае, об этом нигде ни слова.
Shaman написав:Охрименко - аналитик с ярко выраженными пророссийскими взглядами, так что ценность его видео - нулевая (т.е. объективности там нет и близко)
Охрименко далеко не пророссийский, он антимайдановский - не в смысле любви к россии и яныку, а в более общем - против всех резких изменений, в пользу которых он не верит (любимый нарратив - "коррупция есть и будет всегда и везде"). Играет в цинизм. А вообще, конечно, лучше бы он ограничивался лекциями на исторические темы - у него это неплохо получалось.
Думаю, що це найточніше визначення. Один з його основних мото: "руїна почалося з Майдану".
Також в нього фактаж і статистика. А інтерпретацію можете свою скласти, а не вірити йому.
Щодо революційних змін, то є такий вислів: "революція пожирає своїх дітей"
ЛАД написав:нацизм здесь никаким боком. Параллели тут не проходят.
Чого не проходить? Диктатура що в Німеччині 1933-1945 , що в росії 199-2022 - однакові Що Гебельс що Соловьєв з Симонян - два чоботи пара Що гітлерівське - один народ +раса яку принижуть що путлеровське Що гітлер захищав німців в Судетах і Польщі Що пуйло в Ордло і Криму...
Що ще не назвав? І які відмінності ви можете назвати
Вы перечислили некоторые чисто внешние проявления. По ряду этих признаков РФ можно считать фашистским государством. Национал-социализм это идеология. Прочитайте хотя бы статью Вики http://surl.li/bycgf. Неотъемлемой частью нацизма является расовая теория:
История понималась как непрерывная «расовая борьба» воспринимаемых с биологической позиции народов за выживание, защита и расширение необходимого им «жизненного пространства». Конечным результатом этой борьбы считалось установление мирового господства «арийской расы», превосходящей другие расы в биологическом и культурном отношении и занимающей высшую позицию в «расовой иерархии» — расы естественных господ.
В РФ такая теория невозможна - слишком много слишком разных народов. Провозгласить русских "арийцами" нельзя - сразу приведёт к взрыву. А уж требовать "расовой чистоты"... Как-то не уверен, что можно будет найти много таких, слишком там всё намешано было.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 07 тра, 2022 23:29, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:нацизм здесь никаким боком. Параллели тут не проходят.
Чого не проходить? Диктатура що в Німеччині 1933-1945 , що в росії 199-2022 - однакові Що Гебельс що Соловьєв з Симонян - два чоботи пара Що гітлерівське - один народ +раса яку принижуть що путлеровське Що гітлер захищав німців в Судетах і Польщі Що пуйло в Ордло і Криму...
Що ще не назвав? І які відмінності ви можете назвати
Вы перечислили некоторые чисто внешние проявления. По ряду этих признаков РФ можно считать фашистским государством. Национал-социализм это идеология. Прочитайте хотя бы статью Вики http://surl.li/bycgf. Неотъемлемой частью нацизма является расовая теория:
История понималась как непрерывная «расовая борьба» воспринимаемых с биологической позиции народов за выживание, защита и расширение необходимого им «жизненного пространства». Конечным результатом этой борьбы считалось установление мирового господства «арийской расы», превосходящей другие расы в биологическом и культурном отношении и занимающей высшую позицию в «расовой иерархии» — расы естественных господ.
В РФ такая теория невозможна - слишком много слишком разных народов. Провозгласить русских "арийцами" нельзя - сразу приведёт к взрыву. А уж требовать "расовой чистоты"... Как-то не уверен, что можно будет найти много таких, слишком там всё намешано было.
В бурятів є Бурятська Республіка, у татар є Республіка Татарстан, а в росіян нема своє Російської Республіки, отже і нема такої нації. Зато є росіяни, як громадяни РФ.