Отстроить Харьков, где разрушено около 25% жилого фонда, много админзданий, школ, больниц, детсадов. возможно через два-три года после победы Украины в войне с Россией.

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«План восстановления Харькова создается под непрекращающимися обстрелами российских оккупантов. Я хочу, чтобы мы приступили к его реализации сразу после победы. Мы в состоянии за два-три года восстановить все. Я уверен, что мы создадим идеальный город будущего», - подчеркнул Игорь Терехов.



По его словам, после войны границы города можно будет расширить, построить там жилые микрорайоны и соединить их новыми дорожными артериями.



Он также отметил, что послевоенному Харькову нужна новая архитектура - современный стиль, который сочетается с историческим наследием. Спальные микрорайоны должны быть энергоэффективны и безопасны, а также отличаться друг от друга. Мэр также предложил построить в городе водные каналы.



В свою очередь, Норман Фостер отметил, что к планам по восстановлению Харькова привлечены профессоры Гарварда и Оксфорда, специалисты мировых банков, его фонда и украинские архитекторы.



«Мои усилия сводятся к тому, чтобы объединить лучшие умы, которые занимаются вопросами развития городов и их построением, с лучшими умами Украины. У меня состоялась встреча с представителями школы архитектуры в Харькове. Мы создали ряд рабочих групп, которые объединяют многих людей и организаций, которые работают с местным сообществом, чтобы понять, как жители города видят его будущее. Эти группы начинают интенсивно работать над поставленными задачами», - сообщил Норман Фостер.



Архитектор подчеркнул, что Харьков должен стать передовым городом с точки зрения технологического и промышленного развития.



Также свою поддержку в восстановлении города Харькова выразила Организация Объединенных Наций.