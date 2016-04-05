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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 966967968969
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 01:40

  ЛАД написав:В РФ такая теория невозможна - слишком много слишком разных народов. Провозгласить русских "арийцами" нельзя - сразу приведёт к взрыву. А уж требовать "расовой чистоты"... Как-то не уверен, что можно будет найти много таких, слишком там всё намешано было.

У них своя теория о русском мире, языке, геополитической значимости, покровительства над другими, путь победизма и победобесия и т.д., что не менее преступно выглядит, чем гитлеровские идеи с теми же последствиями - чем оправдан тот же расстрел 40 тысяч польских офицеров, который сегодняшние рашисты всячески оправдывают - только далекоглядными идеями безопасности русского мира, русской империи - все тоже самое, что и сегодня - агрессия и война с точки зрения собственной безопасности - обычное агрессивное поведение генетичеких ублюдков.
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  #<1 ... 966967968969
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