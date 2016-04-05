У них своя теория о русском мире, языке, геополитической значимости, покровительства над другими, путь победизма и победобесия и т.д., что не менее преступно выглядит, чем гитлеровские идеи с теми же последствиями - чем оправдан тот же расстрел 40 тысяч польских офицеров, который сегодняшние рашисты всячески оправдывают - только далекоглядными идеями безопасности русского мира, русской империи - все тоже самое, что и сегодня - агрессия и война с точки зрения собственной безопасности - обычное агрессивное поведение генетичеких ублюдков.