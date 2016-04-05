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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 966967968969
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 01:40

  ЛАД написав:В РФ такая теория невозможна - слишком много слишком разных народов. Провозгласить русских "арийцами" нельзя - сразу приведёт к взрыву. А уж требовать "расовой чистоты"... Как-то не уверен, что можно будет найти много таких, слишком там всё намешано было.

У них своя теория о русском мире, языке, геополитической значимости, покровительства над другими, путь победизма и победобесия и т.д., что не менее преступно выглядит, чем гитлеровские идеи с теми же последствиями - чем оправдан тот же расстрел 40 тысяч польских офицеров, который сегодняшние рашисты всячески оправдывают - только далекоглядными идеями безопасности русского мира, русской империи - все тоже самое, что и сегодня - агрессия и война с точки зрения собственной безопасности - обычное агрессивное поведение генетичеких ублюдков.
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 02:54

  ЛАД написав:Shaman
"Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949
Вы её тоже назовёте врагом?

А чому ви живете в інформаційному просторі рф, з пітерськими художницями?.. Я наприклад взагалі не знаю про іі існування, і мені нецікаво. Срати я хотів на те, як там у пітерах цінники антивоєнні розставляють, в той час, як моє рідне місто палає, і люди гинуть В Украіні!

В сортах говна під час війни не розбираюсь, і вам не раджу.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 03:09

  ЛАД написав:Да, в общем-то, ни при чём. Просто к тому, что не все русские сволочи.

А це має якусь практичну цінність? Всє, чи нє всє?..

Якщо здається що нє сволачь - потикайте його палкой, мабуть він здох
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 05:29

  ЛАД написав:
P.s. И давайте не путаться в терминологии. О фашизме в России говорить можно. Но нацизм это несколько другое. Нацистами их назвать нельзя. Давайте не будем уподобляться российской пропаганде.

Как ты пытаешься россиян отмазывать

Сочетает этнический национализм[8], идею «арийской расы», её биологического и культурного превосходства над другими расами[9], расовый антисемитизм

Да всё про РФ
И превосходство русских над другими, и антисемитизм присутствует
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 06:07

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:Shaman
"Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949
Вы её тоже назовёте врагом?

А чому ви живете в інформаційному просторі рф, з пітерськими художницями?.. Я наприклад взагалі не знаю про іі існування, і мені нецікаво. Срати я хотів на те, як там у пітерах цінники антивоєнні розставляють, в той час, як моє рідне місто палає, і люди гинуть В Украіні!

В сортах говна під час війни не розбираюсь, і вам не раджу.

Абсолютно вірно!
Шаряться по російським інформаційним помийкам лише недалекі тупорилі ватніки і ватнічки.

Борис Філатов, мер Дніпра, правильно сказав:
Є лише один спосіб припинити війну в Україні - вбити максимально можливу кількість росіян.
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 06:12

  sergey_sryvkin написав:
  ЛАД написав:Да, в общем-то, ни при чём. Просто к тому, что не все русские сволочи.

А це має якусь практичну цінність? Всє, чи нє всє?..

Якщо здається що нє сволачь - потикайте його палкой, мабуть він здох

Ватнік ніяк не може зрозуміти, що хороший росіянин = мертвий росіянин???
Невже мало російських ракет і бомб впало на його ватну голову??
Він точно в Харкові мешкає, раз пише про "хароших" росіян???

_____
Колись Константин Сімонов написав вірш "Вбий німця!".
Просто - вбий не поганого німця, а того німця, що перед тобою.

Російські фашисти - вони ще гірші за німецьких. Тому лозунг "Вбий росіянина!" - актуальний,як ніколи.
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 06:58

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Shaman
"Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949
Вы её тоже назовёте врагом?

при чем здесь это?
человек выступал против войны - молодец. учитывая, что там творится, вполне может уехать на десяточку. нацистская страна во всей красе...

Да, в общем-то, ни при чём. Просто к тому, что не все русские сволочи.
\\\

Обычное "просторечие": за пределами узкоспециализированных научных исследований -- нет особой разницы "их" там 89 или 91 процент -- слово "все" вполне успешно покрывает отсутствие хоть какого-то полезного Украине эффекта от действий меньшинства :(
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 07:08

Україна вже почала застосовувати на фронті важке озброєння, отримане від Заходу. Зокрема, на Ізюмському напрямку ЗСУ застосовують британські ракети Brimstone.
Василь-Рівне
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