ЛАД написав:В РФ такая теория невозможна - слишком много слишком разных народов. Провозгласить русских "арийцами" нельзя - сразу приведёт к взрыву. А уж требовать "расовой чистоты"... Как-то не уверен, что можно будет найти много таких, слишком там всё намешано было.
У них своя теория о русском мире, языке, геополитической значимости, покровительства над другими, путь победизма и победобесия и т.д., что не менее преступно выглядит, чем гитлеровские идеи с теми же последствиями - чем оправдан тот же расстрел 40 тысяч польских офицеров, который сегодняшние рашисты всячески оправдывают - только далекоглядными идеями безопасности русского мира, русской империи - все тоже самое, что и сегодня - агрессия и война с точки зрения собственной безопасности - обычное агрессивное поведение генетичеких ублюдков.
ЛАД написав:Shaman "Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949 Вы её тоже назовёте врагом?
А чому ви живете в інформаційному просторі рф, з пітерськими художницями?.. Я наприклад взагалі не знаю про іі існування, і мені нецікаво. Срати я хотів на те, як там у пітерах цінники антивоєнні розставляють, в той час, як моє рідне місто палає, і люди гинуть В Украіні!
В сортах говна під час війни не розбираюсь, і вам не раджу.
ЛАД написав: P.s. И давайте не путаться в терминологии. О фашизме в России говорить можно. Но нацизм это несколько другое. Нацистами их назвать нельзя. Давайте не будем уподобляться российской пропаганде.
Как ты пытаешься россиян отмазывать
Сочетает этнический национализм[8], идею «арийской расы», её биологического и культурного превосходства над другими расами[9], расовый антисемитизм
Да всё про РФ И превосходство русских над другими, и антисемитизм присутствует
ЛАД написав:Shaman "Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949 Вы её тоже назовёте врагом?
А чому ви живете в інформаційному просторі рф, з пітерськими художницями?.. Я наприклад взагалі не знаю про іі існування, і мені нецікаво. Срати я хотів на те, як там у пітерах цінники антивоєнні розставляють, в той час, як моє рідне місто палає, і люди гинуть В Украіні!
В сортах говна під час війни не розбираюсь, і вам не раджу.
Абсолютно вірно! Шаряться по російським інформаційним помийкам лише недалекі тупорилі ватніки і ватнічки.
Борис Філатов, мер Дніпра, правильно сказав: Є лише один спосіб припинити війну в Україні - вбити максимально можливу кількість росіян.
ЛАД написав:Shaman "Маленький поступок нормального человека". История художницы Саши Скочиленко, которая помогала людям справиться с депрессией, а теперь арестована за "военные фейки" - https://www.bbc.com/russian/features-61346949 Вы её тоже назовёте врагом?
при чем здесь это? человек выступал против войны - молодец. учитывая, что там творится, вполне может уехать на десяточку. нацистская страна во всей красе...
Да, в общем-то, ни при чём. Просто к тому, что не все русские сволочи. \\\
Обычное "просторечие": за пределами узкоспециализированных научных исследований -- нет особой разницы "их" там 89 или 91 процент -- слово "все" вполне успешно покрывает отсутствие хоть какого-то полезного Украине эффекта от действий меньшинства