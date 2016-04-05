Додано: Нед 08 тра, 2022 08:57

Да, в общем-то, ни при чём. Просто к тому, что не все русские сволочи.

заслуги

даже у самых "нормальных" русских нет сегодня права возвышать свой голос, попытки большинства форума доказать вам что-то подобное имеют нулевой результатвы воспринимаете справедливые упреки (и в вашу сторону в том числе) как cancelling culture, вы подвергаетесь мягкому "остракизму"(если модераторы не были к вам снисходительны, учитывая ваш "стаж иперед форумом"), то вас бы забанили как рашисткого бота навечно, хотя если рассматривать картину в целом в течении почти 15 лет вели "мягкую пропаганду" русского мира (т.с. soft power),да-да, именно так...ваши симпатии упали на благодатную почву и вы воспитали здесь несколько десятков последователей (таких как костяюрист и ему подобных)я конечно далек от мысли, что вы легендированый бот (работающий на платной основе на фабрику погожина и вам около 35-40, а не 71), но ваше настойчивость достойна лучшего применения...заставить вас отречься от русских (хотя они убийцы) не способна даже смерть близких (вы будете считать это "трагической ошибкой" и не более), уже весь мир понял, что орки пришли стереть с лица земли наш народ и нашу страну (вот только после этого понимания у коллективного Запада открылись глаза, потому что страх подсказал им, что надо действовать пока не поздно), для вас сегодня отречение от русских выглядит как зачеркивание своей прошлой жизни(ваши симпатии в литературе, музыке, кино, и др.культуре), но по факту это не так...подобное прошли немцы (и книги сжигали и прочее),спустя десятилетия все вернулось, только очистивших от сквернывы как та бабка с красным флагом, перепутали своих и чужих