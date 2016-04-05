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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 968969970971972>
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:14

  _Mykola_ написав:
Ну и сакральный вопрос, чтобы опять удачно покурили на крымском мосту. :lol:
Мост только частично может остановить переброску. Во-первых есть еще паром, а во-вторых у них уже есть сухопутный коридор черед дыру и Мелитополь.
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:18

  ЛАД написав:
  flyman написав:...........
В бурятів є Бурятська Республіка, у татар є Республіка Татарстан, а в росіян нема своє Російської Республіки, отже і нема такої нації. Зато є росіяни, як громадяни РФ.

Вывод неверный. Из отсутствия отдельной "Російської Республіки" совершенно не следует, что не существует русская нация.

Нема національної самоідентифікації, але проводять денацифікацію решти оточуючих їх сусідів. Як при СРСР намагалися клепали "совєцкого чєловєка", так зараз намагаються "росіяніна", що наразі називють "рашизмом". Змінилася вивіска, а суть, не змінилася.
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:22

  fler написав:Сообщение от 6 мая:
Вчера вечером в Севастополе к военному госпиталю ЧФ на площади Ластовой с включенными сиренами промчались около 30 машин «скорой помощи».
По данным нашего источника, в госпиталь доставлены раненые моряки с подбитого фрегата «Адмирал Макаров».
https://t.me/Crimeanwind/2452

Офіційно досі мовчанка. Чому? Невже нам не вигідно про це відкрито говорити? Хто в темі?
Потому что не знают точно ли это Макаров или др. судно. Уже проскакивают данные что 2 катера наши замочили. Рашисты вчера заявили что наш катер потопили. Американцы ведут разведку беспилотникми, думаю в ближайшее время скажут.
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:40

7 травня, біля острова Зміїний «Байрактари» знищили 3 ворожі катери, ще один серйозно пошкоджено.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Так, знищено десантний катер типу «Серна» із ЗРК «Тор», два десантно-штурмових катери типу «Раптор», а ще один «Раптор» суттєво ушкоджено.
«46 рашистів зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від живої сили ворога», – йдеться в поідомленні.
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 08:57

ЛАД

Да, в общем-то, ни при чём. Просто к тому, что не все русские сволочи.


даже у самых "нормальных" русских нет сегодня права возвышать свой голос

ЛАД, попытки большинства форума доказать вам что-то подобное имеют нулевой результат

вы воспринимаете справедливые упреки (и в вашу сторону в том числе) как cancelling culture, вы подвергаетесь мягкому "остракизму"(если модераторы не были к вам снисходительны, учитывая ваш "стаж и заслуги перед форумом"), то вас бы забанили как рашисткого бота навечно, хотя если рассматривать картину в целом в течении почти 15 лет вели "мягкую пропаганду" русского мира (т.с. soft power),
да-да, именно так...ваши симпатии упали на благодатную почву и вы воспитали здесь несколько десятков последователей (таких как костяюрист и ему подобных)

я конечно далек от мысли, что вы легендированый бот (работающий на платной основе на фабрику погожина и вам около 35-40, а не 71), но ваше настойчивость достойна лучшего применения...заставить вас отречься от русских (хотя они убийцы) не способна даже смерть близких (вы будете считать это "трагической ошибкой" и не более), уже весь мир понял, что орки пришли стереть с лица земли наш народ и нашу страну (вот только после этого понимания у коллективного Запада открылись глаза, потому что страх подсказал им, что надо действовать пока не поздно), для вас сегодня отречение от русских выглядит как зачеркивание своей прошлой жизни(ваши симпатии в литературе, музыке, кино, и др.культуре), но по факту это не так...
подобное прошли немцы (и книги сжигали и прочее),
спустя десятилетия все вернулось, только очистивших от скверны

вы как та бабка с красным флагом, перепутали своих и чужих
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:03

  otg написав:
  fler написав:Сообщение от 6 мая:
Вчера вечером в Севастополе к военному госпиталю ЧФ на площади Ластовой с включенными сиренами промчались около 30 машин «скорой помощи».
По данным нашего источника, в госпиталь доставлены раненые моряки с подбитого фрегата «Адмирал Макаров».
https://t.me/Crimeanwind/2452

Офіційно досі мовчанка. Чому? Невже нам не вигідно про це відкрито говорити? Хто в темі?
Потому что не знают точно ли это Макаров или др. судно. Уже проскакивают данные что 2 катера наши замочили. Рашисты вчера заявили что наш катер потопили. Американцы ведут разведку беспилотникми, думаю в ближайшее время скажут.


Как это не знают? Рашисты ТОЧНО знают, значит и наши уже в курсе. Информация из госпиталя в соцсети в тот же вечер попала, значит наша разведка уже давно все выяснила. Возможно, договорились молчать в обмен на какие-то важные вещи.

ПС. Эдвард, благодарю за хорошие новости. Подводный парад вокруг Змеиного подготовлен на достойном уровне :twisted:
Там еще Чернобаевка вчера так отличилась, что рашисты аж спасательную ракету запустили.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:06

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:нацизм здесь никаким боком. Параллели тут не проходят.
Чого не проходить?
Диктатура що в Німеччині 1933-1945 , що в росії 199-2022 - однакові
Що Гебельс що Соловьєв з Симонян - два чоботи пара
Що гітлерівське - один народ +раса яку принижуть
що путлеровське
Що гітлер захищав німців в Судетах і Польщі
Що пуйло в Ордло і Криму...

Що ще не назвав?
І які відмінності ви можете назвати

Вы перечислили некоторые чисто внешние проявления. По ряду этих признаков РФ можно считать фашистским государством.
Национал-социализм это идеология.
Прочитайте хотя бы статью Вики http://surl.li/bycgf.
Неотъемлемой частью нацизма является расовая теория:
История понималась как непрерывная «расовая борьба» воспринимаемых с биологической позиции народов за выживание, защита и расширение необходимого им «жизненного пространства». Конечным результатом этой борьбы считалось установление мирового господства «арийской расы», превосходящей другие расы в биологическом и культурном отношении и занимающей высшую позицию в «расовой иерархии» — расы естественных господ.

В РФ такая теория невозможна - слишком много слишком разных народов. Провозгласить русских "арийцами" нельзя - сразу приведёт к взрыву. А уж требовать "расовой чистоты"... Как-то не уверен, что можно будет найти много таких, слишком там всё намешано было.

зато обратную сторону медали - что есть нации, которые стоят ниже, в отношении украинцев они используют вовсю. с точки зрения Раши, которую они активно пропагандируют, - украинцы - это недонация. со всеми вытекающими отсюда последствиями.
да и в отношении других наций прослеживается - если бы не русские, то... -дальше бред по теме.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:06

https://dumskaya.net/news/ukrainskie-za ... y_-164095/

Украинские защитники уничтожили российский десант на острове Змеиный (видео и песня)

4 возд.тревоги вночі і ще 2 зранку (орки взялись за Одесу)
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:09

  fler написав:
Как это не знают? Рашисты ТОЧНО знают, значит и наши уже в курсе. Информация из госпиталя в соцсети в тот же вечер попала, значит наша разведка уже давно все выяснила.
Думаю им строго настрого запретили распространять, так что не совсем так. Инфа просачивается, но не так как хотелось бы нашей разведке и нам
Возможно, договорились молчать в обмен на какие-то важные вещи.
Ну эт Вы вообще загнули :) С кем договорились? С рашистами?
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:12

Я ладА давно внёс а чёрный список, очень давно.
Потому и не вижу дерьмо, которое он пишет. За исключением цитат в ответах форумчан.
Есть поговорка - горбатого могила исправит. Этого выродка не исправит и могила - он и оттуда будет гадости вещать.
Поддерживаю идею забанить выродка.
swan forever
 
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