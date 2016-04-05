Мост только частично может остановить переброску. Во-первых есть еще паром, а во-вторых у них уже есть сухопутный коридор черед дыру и Мелитополь.
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Додано: Нед 08 тра, 2022 08:14
Додано: Нед 08 тра, 2022 08:18
Нема національної самоідентифікації, але проводять денацифікацію решти оточуючих їх сусідів. Як при СРСР намагалися клепали "совєцкого чєловєка", так зараз намагаються "росіяніна", що наразі називють "рашизмом". Змінилася вивіска, а суть, не змінилася.
Додано: Нед 08 тра, 2022 08:22
Потому что не знают точно ли это Макаров или др. судно. Уже проскакивают данные что 2 катера наши замочили. Рашисты вчера заявили что наш катер потопили. Американцы ведут разведку беспилотникми, думаю в ближайшее время скажут.
Додано: Нед 08 тра, 2022 08:40
7 травня, біля острова Зміїний «Байрактари» знищили 3 ворожі катери, ще один серйозно пошкоджено.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Так, знищено десантний катер типу «Серна» із ЗРК «Тор», два десантно-штурмових катери типу «Раптор», а ще один «Раптор» суттєво ушкоджено.
«46 рашистів зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від живої сили ворога», – йдеться в поідомленні.
Додано: Нед 08 тра, 2022 08:57
ЛАД
даже у самых "нормальных" русских нет сегодня права возвышать свой голос
ЛАД, попытки большинства форума доказать вам что-то подобное имеют нулевой результат
вы воспринимаете справедливые упреки (и в вашу сторону в том числе) как cancelling culture, вы подвергаетесь мягкому "остракизму"(если модераторы не были к вам снисходительны, учитывая ваш "стаж и заслуги перед форумом"), то вас бы забанили как рашисткого бота навечно, хотя если рассматривать картину в целом в течении почти 15 лет вели "мягкую пропаганду" русского мира (т.с. soft power),
да-да, именно так...ваши симпатии упали на благодатную почву и вы воспитали здесь несколько десятков последователей (таких как костяюрист и ему подобных)
я конечно далек от мысли, что вы легендированый бот (работающий на платной основе на фабрику погожина и вам около 35-40, а не 71), но ваше настойчивость достойна лучшего применения...заставить вас отречься от русских (хотя они убийцы) не способна даже смерть близких (вы будете считать это "трагической ошибкой" и не более), уже весь мир понял, что орки пришли стереть с лица земли наш народ и нашу страну (вот только после этого понимания у коллективного Запада открылись глаза, потому что страх подсказал им, что надо действовать пока не поздно), для вас сегодня отречение от русских выглядит как зачеркивание своей прошлой жизни(ваши симпатии в литературе, музыке, кино, и др.культуре), но по факту это не так...
подобное прошли немцы (и книги сжигали и прочее),
спустя десятилетия все вернулось, только очистивших от скверны
вы как та бабка с красным флагом, перепутали своих и чужих
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:03
Как это не знают? Рашисты ТОЧНО знают, значит и наши уже в курсе. Информация из госпиталя в соцсети в тот же вечер попала, значит наша разведка уже давно все выяснила. Возможно, договорились молчать в обмен на какие-то важные вещи.
ПС. Эдвард, благодарю за хорошие новости. Подводный парад вокруг Змеиного подготовлен на достойном уровне
Там еще Чернобаевка вчера так отличилась, что рашисты аж спасательную ракету запустили.
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:06
зато обратную сторону медали - что есть нации, которые стоят ниже, в отношении украинцев они используют вовсю. с точки зрения Раши, которую они активно пропагандируют, - украинцы - это недонация. со всеми вытекающими отсюда последствиями.
да и в отношении других наций прослеживается - если бы не русские, то... -дальше бред по теме.
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:06
Украинские защитники уничтожили российский десант на острове Змеиный (видео и песня)
4 возд.тревоги вночі і ще 2 зранку (орки взялись за Одесу)
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:09
Думаю им строго настрого запретили распространять, так что не совсем так. Инфа просачивается, но не так как хотелось бы нашей разведке и нам
Ну эт Вы вообще загнули С кем договорились? С рашистами?
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:12
Я ладА давно внёс а чёрный список, очень давно.
Потому и не вижу дерьмо, которое он пишет. За исключением цитат в ответах форумчан.
Есть поговорка - горбатого могила исправит. Этого выродка не исправит и могила - он и оттуда будет гадости вещать.
Поддерживаю идею забанить выродка.
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