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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 969970971972>
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:13

  prodigy написав:4 возд.тревоги вночі і ще 2 зранку (орки взялись за Одесу)


Сегодня с 7.30 утра в Киеве уже было 3 возд.тревоги.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:13

https://www.polskieradio.pl/398/7856/Ar ... 0%bd%d1%8f

Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі

Про це заявив уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер, передає Radio Poland.

Шефенакер заявив, що це «явище світового значення, коли йдеться про біженців. Такого не було ніде».

Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.
jump
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:19

"Вчора хтось почав розганяти вірусну паніку про те, що в Росії здійнялися одразу 30 літаків-бомбардувальників, всі вони йдуть на Україну, зараз буде страшний обстріл України і тому подібне. Далі це не підтвердилося, але паніка була достатньо велика, як мінімум, у соцмережах", - зазначив радник міністра.

"Тому в мене велике прохання абсолютно до всіх - слухати офіційну інформацію, дивіться офіційні новини, тому що, на жаль, війна - це завжди чутки", - додав Денисенко.
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:21

  jump написав:https://www.polskieradio.pl/398/7856/Artykul/2953538
Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі

Про це заявив \\\

У вас цитата несколько кривовата:
В базі даних PESEL (ідентифікаційний номер) зареєстровано 400 тисяч осіб працездатного віку з України; понад 100 тисяч з них вже легально працюють в Польщі, заявив у суботу, 6 травня, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі, уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер.

-- вот так будет правильнее.

А если добавить старую цитату за март оттуда же:
Наибольшее количество украинских беженцев приняла Польша — более двух миллионов человек.


получаем что-то на уровне 10-ти процентов...
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 08 тра, 2022 09:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:21

  fler написав:
  prodigy написав:4 возд.тревоги вночі і ще 2 зранку (орки взялись за Одесу)


Сегодня с 7.30 утра в Киеве уже было 3 возд.тревоги.

Я также обратил на это внимание
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:23

  Investor_K написав:Херсон как- то легко был слит. А теперь вернуть назад походу будет намного сложнее, чемиоборонять


Предателей к сожалению, чуть больше чем дох@ра((( Особенно в благадатно засеянных ватниками юге и востоке Украины. Но и патриотов оказалось достаточно (Херсон, Мелитополь, Энергодар...) Согласен с Подоляком, максимально жестко нужно чистить территории от русни и следовательно от коллаборантов. Закон о гражданин/негражданин по Балтийскому примеру, после войны обязан быть принят. Челюсть не такая, аквафреш полюбляешь - нах за поребрик, пятый сорт свинособак.
Есть знакомые на передке в Запорожской области, больше всего донимают предатели. Местные кто за деньги, кто из-за руZZишь мозга сливающие данные врагу. Эти же твари потом на оккупированных территориях с извращенным азартом сдают проукраинских активистов, предпринимателей, полицейских, АТОшников.
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:23

  ЛАД написав:Да, в общем-то, ни при чём. Просто к тому, что не все русские сволочи.

P.s. И давайте не путаться в терминологии. О фашизме в России говорить можно. Но нацизм это несколько другое. Нацистами их назвать нельзя. Давайте не будем уподобляться российской пропаганде.

Власне, давайте не плутати терміни націоналізм і нацизм. Россійська нація одна, національностей в ній багато.
Націона́л-соціалі́зм (нім. Nationalsozialismus), скорочено нацизм (нім. Nazismus) — тоталітарна імперська політична ідеологія, яка була політичною доктриною керівництва Німеччини /Россії/ та правлячої Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини /партії Єдіная Россія/ (у часи Третього рейху /Россійської імперії Федерації/), а також у деяких інших країнах. Базується на міфах про історичну велич своєї нації, її належність до "вищої раси" /"русского вялічія"/, що, на думку ідеологів нацизму, дає їй право на розширення так званого "життевого простору" /"русского міра"/, захоплюючи території інших держав та проводячи на них політику геноциду.

Цитата з вікі з /моїми уточненнями/ до теми. Маємо россійський рафінований нацизм не на словах і символах, а на практиці в реальному житті.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:29

ЗСУ звільнили Циркуни, наступні Руські Тишки


Збройні сили України відійшли від зруйнованої Попасної на більш укріплені позиції, які готувались завчасно.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"На жаль, наші війська дійсно відійшли трішечки від Попасної, тому що місто обстрілювали понад два місяці. Там і бомби, і ракети, і міни, і артилерія. Там зруйновано все вщент. Тому наші відійшли на більш міцні позиції, які готувались завчасно", - сказав він.

Також він зазначив, що зараз тривають тяжкі бої на напрямку Сєвєродонецьк-Воєводівка, а також на території Гірської громади, до якої входять такі населені пункти, як Тошківка, Катеринівка, Золоте-4.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 09:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pirat-d написав:.... Закон о гражданин/негражданин по Балтийскому примеру, после войны обязан быть принят.... .

Ще у 1991 треба було приймати цей закон

"Я бы ж*опу путину лизала"

Две девушки из Днепра провели стрим и стали новыми "звездами" сети. Они успели наговорить очень много: любят и поддерживают рф, ненавидят Украину и желают смерти всем, кто не оценил их заявления.

Вы не поверите, но практически сразу же "подъехали" извинения. Сначала "покаялась" одна, затем слезное видео записала и вторая фанатка хутина

https://www.unian.net/society/ya-by-put ... an_channel

І цим вородкам, максимум - догана

Полицейские Днепропетровской области установили девушек и их родителей после скандального видео о «любви к рф»

С «детьми» и их родителями были проведены профилактические беседы. Также девушки будут находиться на профилактическом учете.

По отношению к родителями решается вопрос о привлечении их к отвественности по факту невыполнения обязанностей
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:01

  GALeon написав:
pirat-d написав:.... Закон о гражданин/негражданин по Балтийскому примеру, после войны обязан быть принят.... .

Ще у 1991 треба було приймати цей закон

"Я бы ж*опу путину лизала"

Две девушки из Днепра провели стрим и стали новыми "звездами" сети. Они успели наговорить очень много: любят и поддерживают рф, ненавидят Украину и желают смерти всем, кто не оценил их заявления.




Много чего нужно было делать в 91-м, но про@бали... И ядерное оружие нельзя было отдавать за обещание на салфетке меморандума. Чего уже сокрушаться, теперь дети выросшие разруливают то чего их отцы-дедушки нарешали в 90-е... своей кровью разруливают.

А этим уже не столь малолетним пигалицам черноротым и их родителям воспитавшим такое дно- забрать паспорт и гражданство - это минимум. Лучше до границы и смачненький подср@чник, привет немытая расея. По уровню кала в голове, рашка это их среда обитания.
pirat-d
 
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