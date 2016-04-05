Сегодня с 7.30 утра в Киеве уже было 3 возд.тревоги.
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Додано: Нед 08 тра, 2022 09:13
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:13
Кожен четвертий українець/українка працездатного віку почали працювати в Польщі
Про це заявив уповноважений уряду у справах біженців з України Павел Шефернакер, передає Radio Poland.
Шефенакер заявив, що це «явище світового значення, коли йдеться про біженців. Такого не було ніде».
Деякі біженці намагаються відмовитися від допомоги і вже самостійно винаймають собі житло.
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:19
"Вчора хтось почав розганяти вірусну паніку про те, що в Росії здійнялися одразу 30 літаків-бомбардувальників, всі вони йдуть на Україну, зараз буде страшний обстріл України і тому подібне. Далі це не підтвердилося, але паніка була достатньо велика, як мінімум, у соцмережах", - зазначив радник міністра.
"Тому в мене велике прохання абсолютно до всіх - слухати офіційну інформацію, дивіться офіційні новини, тому що, на жаль, війна - це завжди чутки", - додав Денисенко.
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:21
У вас цитата несколько кривовата:
-- вот так будет правильнее.
А если добавить старую цитату за март оттуда же:
получаем что-то на уровне 10-ти процентов...
Востаннє редагувалось _hunter в Нед 08 тра, 2022 09:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:21
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:23
Предателей к сожалению, чуть больше чем дох@ра((( Особенно в благадатно засеянных ватниками юге и востоке Украины. Но и патриотов оказалось достаточно (Херсон, Мелитополь, Энергодар...) Согласен с Подоляком, максимально жестко нужно чистить территории от русни и следовательно от коллаборантов. Закон о гражданин/негражданин по Балтийскому примеру, после войны обязан быть принят. Челюсть не такая, аквафреш полюбляешь - нах за поребрик, пятый сорт свинособак.
Есть знакомые на передке в Запорожской области, больше всего донимают предатели. Местные кто за деньги, кто из-за руZZишь мозга сливающие данные врагу. Эти же твари потом на оккупированных территориях с извращенным азартом сдают проукраинских активистов, предпринимателей, полицейских, АТОшников.
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:23
Власне, давайте не плутати терміни націоналізм і нацизм. Россійська нація одна, національностей в ній багато.
Цитата з вікі з /моїми уточненнями/ до теми. Маємо россійський рафінований нацизм не на словах і символах, а на практиці в реальному житті.
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:29
ЗСУ звільнили Циркуни, наступні Руські Тишки
Збройні сили України відійшли від зруйнованої Попасної на більш укріплені позиції, які готувались завчасно.
Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"На жаль, наші війська дійсно відійшли трішечки від Попасної, тому що місто обстрілювали понад два місяці. Там і бомби, і ракети, і міни, і артилерія. Там зруйновано все вщент. Тому наші відійшли на більш міцні позиції, які готувались завчасно", - сказав він.
Також він зазначив, що зараз тривають тяжкі бої на напрямку Сєвєродонецьк-Воєводівка, а також на території Гірської громади, до якої входять такі населені пункти, як Тошківка, Катеринівка, Золоте-4.
Додано: Нед 08 тра, 2022 09:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ще у 1991 треба було приймати цей закон
"Я бы ж*опу путину лизала"
Две девушки из Днепра провели стрим и стали новыми "звездами" сети. Они успели наговорить очень много: любят и поддерживают рф, ненавидят Украину и желают смерти всем, кто не оценил их заявления.
Вы не поверите, но практически сразу же "подъехали" извинения. Сначала "покаялась" одна, затем слезное видео записала и вторая фанатка хутина
І цим вородкам, максимум - догана
Полицейские Днепропетровской области установили девушек и их родителей после скандального видео о «любви к рф»
С «детьми» и их родителями были проведены профилактические беседы. Также девушки будут находиться на профилактическом учете.
По отношению к родителями решается вопрос о привлечении их к отвественности по факту невыполнения обязанностей
Додано: Нед 08 тра, 2022 10:01
Много чего нужно было делать в 91-м, но про@бали... И ядерное оружие нельзя было отдавать за обещание на салфетке меморандума. Чего уже сокрушаться, теперь дети выросшие разруливают то чего их отцы-дедушки нарешали в 90-е... своей кровью разруливают.
А этим уже не столь малолетним пигалицам черноротым и их родителям воспитавшим такое дно- забрать паспорт и гражданство - это минимум. Лучше до границы и смачненький подср@чник, привет немытая расея. По уровню кала в голове, рашка это их среда обитания.
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