дуже сумніваюсь, що цього разу контрпопулістичні дії вчинять.pirat-d написав:GALeon написав:pirat-d написав:.... Закон о гражданин/негражданин по Балтийскому примеру, после войны обязан быть принят.... .
Ще у 1991 треба було приймати цей закон
"Я бы ж*опу путину лизала"
Две девушки из Днепра провели стрим и стали новыми "звездами" сети. Они успели наговорить очень много: любят и поддерживают рф, ненавидят Украину и желают смерти всем, кто не оценил их заявления.
Много чего нужно было делать в 91-м, но про@бали... И ядерное оружие нельзя было отдавать за обещание на салфетке меморандума. Чего уже сокрушаться, теперь дети выросшие разруливают то чего их отцы-дедушки нарешали в 90-е... своей кровью разруливают...
бо при владі сидить частина такої сволоти з російськими паспортамт і частина низів їх гаряче підтримує