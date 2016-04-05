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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 969970971972
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pirat-d написав:
  GALeon написав:
pirat-d написав:.... Закон о гражданин/негражданин по Балтийскому примеру, после войны обязан быть принят.... .

Ще у 1991 треба було приймати цей закон

"Я бы ж*опу путину лизала"

Две девушки из Днепра провели стрим и стали новыми "звездами" сети. Они успели наговорить очень много: любят и поддерживают рф, ненавидят Украину и желают смерти всем, кто не оценил их заявления.




Много чего нужно было делать в 91-м, но про@бали... И ядерное оружие нельзя было отдавать за обещание на салфетке меморандума. Чего уже сокрушаться, теперь дети выросшие разруливают то чего их отцы-дедушки нарешали в 90-е... своей кровью разруливают...
дуже сумніваюсь, що цього разу контрпопулістичні дії вчинять.

https://m.youtube.com/watch?v=aw10753OJyg

бо при владі сидить частина такої сволоти з російськими паспортамт і частина низів їх гаряче підтримує

https://24tv.ua/ru/divni_tayemnitsi_sbu ... i_n1315546
GALeon
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