pirat-d написав:.... Закон о гражданин/негражданин по Балтийскому примеру, после войны обязан быть принят.... .
Ще у 1991 треба було приймати цей закон
"Я бы ж*опу путину лизала"
Две девушки из Днепра провели стрим и стали новыми "звездами" сети. Они успели наговорить очень много: любят и поддерживают рф, ненавидят Украину и желают смерти всем, кто не оценил их заявления.
Много чего нужно было делать в 91-м, но про@бали... И ядерное оружие нельзя было отдавать за обещание на салфетке меморандума. Чего уже сокрушаться, теперь дети выросшие разруливают то чего их отцы-дедушки нарешали в 90-е... своей кровью разруливают...
дуже сумніваюсь, що цього разу контрпопулістичні дії вчинять.
ЛАД написав: Национал-социализм это идеология. Прочитайте хотя бы статью Вики http://surl.li/bycgf. Неотъемлемой частью нацизма является расовая теория:
История понималась как непрерывная «расовая борьба» воспринимаемых с биологической позиции народов за выживание, защита и расширение необходимого им «жизненного пространства». Конечным результатом этой борьбы считалось установление мирового господства «арийской расы», превосходящей другие расы в биологическом и культурном отношении и занимающей высшую позицию в «расовой иерархии» — расы естественных господ.
В РФ такая теория невозможна - слишком много слишком разных народов. Провозгласить русских "арийцами" нельзя - сразу приведёт к взрыву. А уж требовать "расовой чистоты"... Как-то не уверен, что можно будет найти много таких, слишком там всё намешано было.
Приведенное в Вики определение нацизма - это устаревший штамп, относящийся конкретно к его германской разновидности. "Фашизм" - слишком узкое понятие, которое в принципе сводится только к вождизму и подавлению всяческого инакомыслия (по путину - "суверенная демократия": Беларусь, КНР, КНДР, Иран и тому подобная азиатчина, да не обидятся на меня беларусы, которые на протяжении десятилетий делали всё, чтобы усатый таракан потерял берега). Идеология россии ("избранность", мессианство, империализм) намного опаснее для мира и , по моему мнению, может быть названа "государственным" нацизмом.
UPD. Пан Зебра меня опередил и написал в том же духе. Полностью с ним согласен, я забыл написать о милитаризме, пропитавшем российское общество от младенцев до стариков, и буквально расовой ненависти к "западу".
Когда началась война и по городу полетели ракеты, мой пёс йорк обосрался, и что самое интересное стал сам есть, причём раза в 2 больше обычного, раньше его надо было кормить с рук, уговаривать....но в последнее время он стал возвращаться к принципу довоенной кормёжки, значит скоро победа...!!!
Да, в общем-то, ни при чём. Просто к тому, что не все русские сволочи.
даже у самых "нормальных" русских нет сегодня права возвышать свой голос
ЛАД, попытки большинства форума доказать вам что-то подобное имеют нулевой результат
вы воспринимаете справедливые упреки (и в вашу сторону в том числе) как cancelling culture, вы подвергаетесь мягкому "остракизму"(если модераторы не были к вам снисходительны, учитывая ваш "стаж и заслуги перед форумом"), то вас бы забанили как рашисткого бота навечно, хотя если рассматривать картину в целом в течении почти 15 лет вели "мягкую пропаганду" русского мира (т.с. soft power), да-да, именно так...ваши симпатии упали на благодатную почву и вы воспитали здесь несколько десятков последователей (таких как костяюрист и ему подобных)
я конечно далек от мысли, что вы легендированый бот (работающий на платной основе на фабрику погожина и вам около 35-40, а не 71), но ваше настойчивость достойна лучшего применения...заставить вас отречься от русских (хотя они убийцы) не способна даже смерть близких (вы будете считать это "трагической ошибкой" и не более), уже весь мир понял, что орки пришли стереть с лица земли наш народ и нашу страну (вот только после этого понимания у коллективного Запада открылись глаза, потому что страх подсказал им, что надо действовать пока не поздно), для вас сегодня отречение от русских выглядит как зачеркивание своей прошлой жизни(ваши симпатии в литературе, музыке, кино, и др.культуре), но по факту это не так... подобное прошли немцы (и книги сжигали и прочее), спустя десятилетия все вернулось, только очистивших от скверны
вы как та бабка с красным флагом, перепутали своих и чужих
Мені здається, що пан ЛАД не на тому форумі пише свої дописи про "хароших" руZZкіх. Йому треба це виставляти на рашистських помийках. Там багато однодумців знайдеться.
Starikan написав:.......... Приведенное в Вики определение нацизма - это устаревший штамп, относящийся конкретно к его германской разновидности. "Фашизм" - слишком узкое понятие, которое в принципе сводится только к вождизму и подавлению всяческого инакомыслия (по путину - "суверенная демократия": Беларусь, КНР, КНДР, Иран и тому подобная азиатчина, да не обидятся на меня беларусы, которые на протяжении десятилетий делали всё, чтобы усатый таракан потерял берега). Идеология россии ("избранность", мессианство, империализм) намного опаснее для мира и , по моему мнению, может быть названа "государственным" нацизмом.
UPD. Пан Зебра меня опередил и написал в том же духе. Полностью с ним согласен, я забыл написать о милитаризме, пропитавшем российское общество от младенцев до стариков, и буквально расовой ненависти к "западу".
Об опасности я не спорю. Но не стоит говорить об "устаревшем штампе". Определения идеологии не устаревают. Не стоит расширять термин - в результате просто теряется смысл. Итальянский фашизм вполне спокойно пытался оживить идею Римской империи и пытался вести захватнические войны. Империализм не изобретение России. Этим прославились все европейские страны. Англия тоже в колониальные времена говорила о превосходстве англосаксов. Но при этом никогда не ставилась цель уничтожения захваченных народов и говорилось (по крайней мере на словах) о "цивилизационной миссии" ("бремя белых"). О "превосходстве" римлян над "варварами" говорилось ещё в Римской империи. Россия в этом плане ничем не отличается от всех предыдущих империй. Но в РФ (во всяком случае, пока) никогда не говорилось о "генетическом превосходстве" русских. Так же, как не было этого и в предыдущих империях. А именно это является отличительной чертой нацизма. Разговоры о "генетических ублюдках" гораздо ближе к нацизму. В отличие от пана Зебры Вы, надеюсь, гораздо лучше знаете историю и понимаете, что милитаризм, как и империализм не вчера появились и не России принадлежит честь первопроходца в этих областях (как и во многих других). Другое дело, что в современном мире при наличии ядерного оружия опасность всего этого резко выросла, тем более, когда это происходит в Европе, а не где-нибудь в Азии-Африке.
Вот просто интересно, сколько из пишущих здесь слышали о Руанде.
Геноци́д у Руа́нді (1994) (руанд. Itsembabwoko ry'u Rwanda ry'1994) — дії тимчасового уряду Руанди, що прийшов до влади в результаті військового перевороту 6–7 квітня, етнічної більшості країни — народності хуту, керованої тимчасовим урядом армії і загонів «Інтерахамве» і «Імпузамугамбі» проти представників етнічної меншини країни — народності тутсі; і проти хуту, що дотримувалися поміркованих політичних поглядів, направлені на повне знищення і тих, і інших. Число вбитих за 100 днів склало, ймовірно, близько 800 тисяч чоловік[1], із них приблизно 10 % склали хуту.
Цитата из укр. Вики - http://surl.li/byduu. И сколько людей из местных авторов возбудились по этому поводу?