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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 970971972973974>
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pirat-d написав:
  GALeon написав:
pirat-d написав:.... Закон о гражданин/негражданин по Балтийскому примеру, после войны обязан быть принят.... .

Ще у 1991 треба було приймати цей закон

"Я бы ж*опу путину лизала"

Две девушки из Днепра провели стрим и стали новыми "звездами" сети. Они успели наговорить очень много: любят и поддерживают рф, ненавидят Украину и желают смерти всем, кто не оценил их заявления.




Много чего нужно было делать в 91-м, но про@бали... И ядерное оружие нельзя было отдавать за обещание на салфетке меморандума. Чего уже сокрушаться, теперь дети выросшие разруливают то чего их отцы-дедушки нарешали в 90-е... своей кровью разруливают...
дуже сумніваюсь, що цього разу контрпопулістичні дії вчинять.

https://m.youtube.com/watch?v=aw10753OJyg

бо при владі сидить частина такої сволоти з російськими паспортамт і частина низів їх гаряче підтримує

https://24tv.ua/ru/divni_tayemnitsi_sbu ... i_n1315546
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

11.52 и уже четвертая воздушная тревога в Киеве
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 11:02

  Investor_K написав:11.52 и уже четвертая воздушная тревога в Киеве


Кстати, третья была по всей Украине, а четвертая пока только Киев, Житомир, Винница, Донецк и их области.
https://liveuamap.com/uk

Пускай глава Бундестага послушает..
fler
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 11:09

  ЛАД написав: Национал-социализм это идеология.
Прочитайте хотя бы статью Вики http://surl.li/bycgf.
Неотъемлемой частью нацизма является расовая теория:
История понималась как непрерывная «расовая борьба» воспринимаемых с биологической позиции народов за выживание, защита и расширение необходимого им «жизненного пространства». Конечным результатом этой борьбы считалось установление мирового господства «арийской расы», превосходящей другие расы в биологическом и культурном отношении и занимающей высшую позицию в «расовой иерархии» — расы естественных господ.

В РФ такая теория невозможна - слишком много слишком разных народов. Провозгласить русских "арийцами" нельзя - сразу приведёт к взрыву. А уж требовать "расовой чистоты"... Как-то не уверен, что можно будет найти много таких, слишком там всё намешано было.

Приведенное в Вики определение нацизма - это устаревший штамп, относящийся конкретно к его германской разновидности. "Фашизм" - слишком узкое понятие, которое в принципе сводится только к вождизму и подавлению всяческого инакомыслия (по путину - "суверенная демократия": Беларусь, КНР, КНДР, Иран и тому подобная азиатчина, да не обидятся на меня беларусы, которые на протяжении десятилетий делали всё, чтобы усатый таракан потерял берега). Идеология россии ("избранность", мессианство, империализм) намного опаснее для мира и , по моему мнению, может быть названа "государственным" нацизмом.

UPD. Пан Зебра меня опередил и написал в том же духе. Полностью с ним согласен, я забыл написать о милитаризме, пропитавшем российское общество от младенцев до стариков, и буквально расовой ненависти к "западу".
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 11:21

Когда началась война и по городу полетели ракеты, мой пёс йорк обосрался, и что самое интересное стал сам есть, причём раза в 2 больше обычного, раньше его надо было кормить с рук, уговаривать....но в последнее время он стал возвращаться к принципу довоенной кормёжки, значит скоро победа...!!!
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edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 11:26

  fler написав:
  Investor_K написав:11.52 и уже четвертая воздушная тревога в Киеве


Кстати, третья была по всей Украине, а четвертая пока только Киев, Житомир, Винница, Донецк и их области.
https://liveuamap.com/uk

Пускай глава Бундестага послушает..


2 баллистические ракеты полчаса назад пролетели над нами (в сторону Затоки)
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 11:53

За крок до перевороту думок©

  edvardd написав:значит скоро победа...!!!

Вже в наступному місяці наша перемога по моєму прогнозі!👍 :D
А мій прогноз підкріплений моєю чуйкою/передбаченням, ВІРОЮ І НАДІЄЮ!👍 :D

Бо всі інші (мій колектив і командири) - прогнозують кінець війни на осінь(в кращому випадку) а так, то через рік-2, чи взагалі, заморозку війни... :roll:

Але ж ми то знаємо, що все буде УСПІХ! ;)
Все буде Україна!👍
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:03

У рашистов минус ещё один самолёт. В районе Николаева Су-34 пошёл вслед за русским военным кораблем, будет ещё один интересный дайверский объект 8)
https://novosti-n.org/news/V-rajone-Nyk ... nko-241593
fler
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:05

  Starikan написав:..........
Приведенное в Вики определение нацизма - это устаревший штамп, относящийся конкретно к его германской разновидности. "Фашизм" - слишком узкое понятие, которое в принципе сводится только к вождизму и подавлению всяческого инакомыслия (по путину - "суверенная демократия": Беларусь, КНР, КНДР, Иран и тому подобная азиатчина, да не обидятся на меня беларусы, которые на протяжении десятилетий делали всё, чтобы усатый таракан потерял берега). Идеология россии ("избранность", мессианство, империализм) намного опаснее для мира и , по моему мнению, может быть названа "государственным" нацизмом.

UPD. Пан Зебра меня опередил и написал в том же духе. Полностью с ним согласен, я забыл написать о милитаризме, пропитавшем российское общество от младенцев до стариков, и буквально расовой ненависти к "западу".

Об опасности я не спорю.
Но не стоит говорить об "устаревшем штампе". Определения идеологии не устаревают. Не стоит расширять термин - в результате просто теряется смысл.
Итальянский фашизм вполне спокойно пытался оживить идею Римской империи и пытался вести захватнические войны.
Империализм не изобретение России. Этим прославились все европейские страны. Англия тоже в колониальные времена говорила о превосходстве англосаксов. Но при этом никогда не ставилась цель уничтожения захваченных народов и говорилось (по крайней мере на словах) о "цивилизационной миссии" ("бремя белых").
О "превосходстве" римлян над "варварами" говорилось ещё в Римской империи.
Россия в этом плане ничем не отличается от всех предыдущих империй.
Но в РФ (во всяком случае, пока) никогда не говорилось о "генетическом превосходстве" русских. Так же, как не было этого и в предыдущих империях. А именно это является отличительной чертой нацизма.
Разговоры о "генетических ублюдках" гораздо ближе к нацизму.
В отличие от пана Зебры Вы, надеюсь, гораздо лучше знаете историю и понимаете, что милитаризм, как и империализм не вчера появились и не России принадлежит честь первопроходца в этих областях (как и во многих других).
Другое дело, что в современном мире при наличии ядерного оружия опасность всего этого резко выросла, тем более, когда это происходит в Европе, а не где-нибудь в Азии-Африке.

Вот просто интересно, сколько из пишущих здесь слышали о Руанде.
Геноци́д у Руа́нді (1994) (руанд. Itsembabwoko ry'u Rwanda ry'1994) — дії тимчасового уряду Руанди, що прийшов до влади в результаті військового перевороту 6–7 квітня, етнічної більшості країни — народності хуту, керованої тимчасовим урядом армії і загонів «Інтерахамве» і «Імпузамугамбі» проти представників етнічної меншини країни — народності тутсі; і проти хуту, що дотримувалися поміркованих політичних поглядів, направлені на повне знищення і тих, і інших. Число вбитих за 100 днів склало, ймовірно, близько 800 тисяч чоловік[1], із них приблизно 10 % склали хуту.

Цитата из укр. Вики - http://surl.li/byduu.
И сколько людей из местных авторов возбудились по этому поводу?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 12:12

  Успіх написав:
  edvardd написав:значит скоро победа...!!!

Вже в наступному місяці наша перемога по моєму прогнозі!👍 :D
А мій прогноз підкріплений моєю чуйкою/передбаченням, ВІРОЮ І НАДІЄЮ!👍 :D
Бо всі інші (мій колектив і командири) - прогнозують кінець війни на осінь(в кращому випадку) а так, то через рік-2, чи взагалі, заморозку війни... :roll:
Але ж ми то знаємо, що все буде УСПІХ! ;)
Все буде Україна!👍

Все буде залежати від поставок сучасної зброї.
Вважаю, що найбільш були б потрібні високоточні ракети, які змогли б зруйнувати шляхи доставки зброї оркам через окуповану частину Харківської області (але такого нам не дадуть).
З великою повагою!
Starikan
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