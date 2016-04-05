Важно понять почему из 14-и республик бывшего СССР Россия напала именно на Украину. Грузию можно не учитывать, там война длилась 2 часа практически без разрушений.
Конфликт развивается по катастрофическому сценарию. Разрушаются целые регионы Украины. Осенью ожидается коллапс мирового рынка зерна. Который повлечет за собой голодные бунты в странах Азии и Африки. Зерна не будет физически чтобы оказывать гуманитарную помощь этим странам. Целые континенты войдут в состояние военно-политической нестабильности.
Кто и зачем организовал хаос на глобальном уровне?
crumd написав:Важно понять почему из 14-и республик бывшего СССР Россия напала именно на Украину. Грузию можно не учитывать, там война длилась 2 часа практически без разрушений.
Конфликт развивается по катастрофическому сценарию. Разрушаются целые регионы Украины. Осенью ожидается коллапс мирового рынка зерна. Который повлечет за собой голодные бунты в странах Азии и Африки. Зерна не будет физически чтобы оказывать гуманитарную помощь этим странам. Целые континенты войдут в состояние военно-политической нестабильности.
Кто и зачем организовал хаос на глобальном уровне?
crumd написав:Важно понять почему из 14-и республик бывшего СССР Россия напала именно на Украину. Грузию можно не учитывать, там война длилась 2 часа практически без разрушений.
Конфликт развивается по катастрофическому сценарию. Разрушаются целые регионы Украины. Осенью ожидается коллапс мирового рынка зерна. Который повлечет за собой голодные бунты в странах Азии и Африки. Зерна не будет физически чтобы оказывать гуманитарную помощь этим странам. Целые континенты войдут в состояние военно-политической нестабильности.
Кто и зачем организовал хаос на глобальном уровне?
Тому що без України амбіції Росії "встати з колін" як новітня імперія мають незначні шанси здійснитися.
Хто організував? Рептилоїди, ЗОЖ, колективний захід ... РФ повелася
Востаннє редагувалось flyman в Нед 08 тра, 2022 12:30, всього редагувалось 1 раз.
crumd написав:Важно понять почему из 14-и республик бывшего СССР Россия напала именно на Украину. Грузию можно не учитывать, там война длилась 2 часа практически без разрушений.
Конфликт развивается по катастрофическому сценарию. Разрушаются целые регионы Украины. Осенью ожидается коллапс мирового рынка зерна. Который повлечет за собой голодные бунты в странах Азии и Африки. Зерна не будет физически чтобы оказывать гуманитарную помощь этим странам. Целые континенты войдут в состояние военно-политической нестабильности.
Кто и зачем организовал хаос на глобальном уровне?
ЛАД написав: Об опасности я не спорю. Но не стоит говорить об "устаревшем штампе". Определения идеологии не устаревают. Не стоит расширять термин - в результате просто теряется смысл. Итальянский фашизм вполне спокойно пытался оживить идею Римской империи и пытался вести захватнические войны. Империализм не изобретение России. Этим прославились все европейские страны. Англия тоже в колониальные времена говорила о превосходстве англосаксов. Но при этом никогда не ставилась цель уничтожения захваченных народов и говорилось (по крайней мере на словах) о "цивилизационной миссии" ("бремя белых"). О "превосходстве" римлян над "варварами" говорилось ещё в Римской империи. Россия в этом плане ничем не отличается от всех предыдущих империй. Но в РФ (во всяком случае, пока) никогда не говорилось о "генетическом превосходстве" русских. Так же, как не было этого и в предыдущих империях. А именно это является отличительной чертой нацизма. Разговоры о "генетических ублюдках" гораздо ближе к нацизму. В отличие от пана Зебры Вы, надеюсь, гораздо лучше знаете историю и понимаете, что милитаризм, как и империализм не вчера появились и не России принадлежит честь первопроходца в этих областях (как и во многих других). Другое дело, что в современном мире при наличии ядерного оружия опасность всего этого резко выросла, тем более, когда это происходит в Европе, а не где-нибудь в Азии-Африке.
Вот просто интересно, сколько из пишущих здесь слышали о Руанде.
Геноци́д у Руа́нді (1994) (руанд. Itsembabwoko ry'u Rwanda ry'1994) — дії тимчасового уряду Руанди, що прийшов до влади в результаті військового перевороту 6–7 квітня, етнічної більшості країни — народності хуту, керованої тимчасовим урядом армії і загонів «Інтерахамве» і «Імпузамугамбі» проти представників етнічної меншини країни — народності тутсі; і проти хуту, що дотримувалися поміркованих політичних поглядів, направлені на повне знищення і тих, і інших. Число вбитих за 100 днів склало, ймовірно, близько 800 тисяч чоловік[1], із них приблизно 10 % склали хуту.
Цитата из укр. Вики - http://surl.li/byduu. И сколько людей из местных авторов возбудились по этому поводу?
О Руанде, думаю, слышали все, шуму было много. Если бы не трусливость ООН и, как ни странно, прежде всего США, которые (как и весь "запад") пребывали в расслабухе после распада Союза и объединения Германии, геноцид можно было бы остановить военными методами.
Остальные Ваши доводы - из серии "а у вас негров линчуют".
Вже в наступному місяці наша перемога по моєму прогнозі!👍 А мій прогноз підкріплений моєю чуйкою/передбаченням, ВІРОЮ І НАДІЄЮ!👍 Бо всі інші (мій колектив і командири) - прогнозують кінець війни на осінь(в кращому випадку) а так, то через рік-2, чи взагалі, заморозку війни... Але ж ми то знаємо, що все буде УСПІХ! Все буде Україна!👍
Все буде залежати від поставок сучасної зброї. Вважаю, що найбільш були б потрібні високоточні ракети, які змогли б зруйнувати шляхи доставки зброї оркам через окуповану частину Харківської області (але такого нам не дадуть). З великою повагою!
Не малу важність відіграє і зброя проти ворожих безпілотників/дронів Тут, на форумі, мабуть і не уявляють важливість дронів/безпілотників у війні!
Востаннє редагувалось Успіх в Нед 08 тра, 2022 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:Тут, на форумі, мабуть і не уявляють важливість дронів/безпілотників і війні!
Да чего ж их недооценивать...могут стоить очень дёшево ( по сравнению с авиацией то й же), применять можно везде, хоть пехота хоть ССО, сверху видно лучше, сверху в окоп можно спокойно закинуть, сверху бронирование меньше у техники.. и т.д. и т.п.
Успіх написав:Тут, на форумі, мабуть і не уявляють важливість дронів/безпілотників і війні!
Да чего ж их недооценивать...могут стоить очень дёшево ( по сравнению с авиацией то й же), применять можно везде, хоть пехота хоть ССО, сверху видно лучше, сверху в окоп можно спокойно закинуть, сверху бронирование меньше у техники.. и т.д. и т.п.
Та все ще простіше Достатньо просто з дрона/безпілотніка засікти позиції/розташування... і все... - може зразу за 5хв прилетіти туди декілька мін/снарядів... Вони ж(ці летючки) передають де точні координати!