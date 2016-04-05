RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 971972973974
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:03

  Starikan написав:
  Успіх написав:
  edvardd написав:значит скоро победа...!!!

Вже в наступному місяці наша перемога по моєму прогнозі!👍 :D
А мій прогноз підкріплений моєю чуйкою/передбаченням, ВІРОЮ І НАДІЄЮ!👍 :D
Бо всі інші (мій колектив і командири) - прогнозують кінець війни на осінь(в кращому випадку) а так, то через рік-2, чи взагалі, заморозку війни... :roll:
Але ж ми то знаємо, що все буде УСПІХ! ;)
Все буде Україна!👍

Все буде залежати від поставок сучасної зброї.
Вважаю, що найбільш були б потрібні високоточні ракети, які змогли б зруйнувати шляхи доставки зброї оркам через окуповану частину Харківської області (але такого нам не дадуть).
З великою повагою!

Значительную часть можно обстреливать даже из ствольной артиллерии, а остальное из Точки-У.
Но всё это усложняет поставки, но не прекращает их.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22194
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:08

  Starikan написав:........
О Руанде, думаю, слышали все, шуму было много.

Вы напрасно так думаете. :)
Уверен, что многие из пишущих здесь если и слышали, то пропускали мимо ушей. "Подумаешь, каки-то там тутси, хуту. Кому они нужны?"

Остальные Ваши доводы - из серии "а у вас негров линчуют".

Ну уж это тут совсем ни при чём. От Вас не ожидал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22194
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:13

  crumd написав:Важно понять почему из 14-и республик бывшего СССР Россия напала именно на Украину. Грузию можно не учитывать, там война длилась 2 часа практически без разрушений.

Кто и зачем организовал хаос на глобальном уровне?

1. Це не так. Перед цим вони взяли під контроль білорусь, пройшлись по казахстану, потусили в карабасі. Далі вирішили, що час пройтись Украіною

2. В.в. хуйло, з власноі дурості
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 973
З нами з: 19.02.14
Подякував: 387 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:23

  Успіх написав: Не малу важність відіграє і зброя проти ворожих безпілотників/дронів :!:
Тут, на форумі, мабуть і не уявляють важливість дронів/безпілотників у війні!

Та мабуть... ось мені, якому на військових зборах доводилося бачити роботу Шилок, ці дрони, чесно кажучи, завжди здавалися не більш ніж іграшками, які виживуть пару хвилин, не більше.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18771
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:27

  ЛАД написав:........
О Руанде, думаю, слышали все, шуму было много.
Вы напрасно так думаете. :)
Уверен, что многие из пишущих здесь если и слышали, то пропускали мимо ушей. "Подумаешь, каки-то там тутси, хуту. Кому они нужны?"

Остальные Ваши доводы - из серии
  ЛАД написав:
  Starikan написав:"а у вас негров линчуют".
Ну уж это тут совсем ни при чём. От Вас не ожидал.
Сморід москальских 30 срібників з лада так і тхне...
москалику - а чи знаєш ти , що всі погані речі, на які ти спираєшся були придумані давно?
І що найстрашніше для тебе - жоден суд не прийме до уваги твою відмазку з серії( а це вже хтось робив)....
Уяви собі приклад
Ти вкрав в гастрономі жуйку..що тобі світило до 24-02-2022 року? - максимум 2 роки виправних робіт..
А якщо ти вкрав жуйку з гуманітарки після 24-02-2022 - тобі грозить 15 років...і повір жоден суд не прийме до уваги твою версію що крали всі і завжди..
інший варіант...
До 1900 - жінки не мали виборчих прав
А в США до 1950 - негри мали обмеження...
Уяви собі , що ти сьогодні в США приходиш і починаєш обмежувати чорношкірого з мотивацією що в нього інший колір шкіри...а в 1850 ти як знатний куксуклановець міг цього негра просто пристрелити...
Чи ще один приклад
Беру я і скидаю тебе в прірву...мотивуючи тим що по законам Спарти за 1000 років до нашої ери - ти негодний для служби у війську...
Як думаєш - мені за це дадуть героя чи засудять за вбивство...і всі мої оповідання про те що ти ніікчемний паразит,яких отримує пенсію від Держави Україна, але оправдовує вбивства які розвязала росія - не допоможуть мені уникнути пару років увязнення...

Так що кидай ти свою проплачену русофобію і перетворюйся в читача...все одно наступні транші за твої дописи з педерації не прийдуть, або швидше отримаєш візит від СБУ...
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25684
З нами з: 15.01.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 2900 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:31

  sergey_sryvkin написав:
2. В.в. хуйло, з власноі дурості
Ну не совсем там дебилы. Они просчитали что сейчас подорожает продовольствие, нефть и газ, которые экспортирует РФ. Для них только профиты наряду с тем что захватят Украину. Они не ожидали что наложат столь серьезные санкции вплоть до эмбарго нефти. Думали что как всегда, Запад все проглотит.
otg
 
Повідомлень: 2698
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:32

Там, де наша арта не дістає, працює природа

Страну-агрессора россию охватили масштабные пожары, бушующие в красноярском крае, кемеровской, омской и иркутской областях, в результате чего сгорают целые населенные пункты. Техники для ликвидации огня нет – все пошло на войну против Украины. Масштабные пожары в сибири из-за сильных ветров из лесов перебрасываются на разные населенные пункты и автомобильные стоянки, выжигая их вдребезги. Как сообщают, ущерб катастрофический, а также есть погибшие.
В то же время, с массовыми пожарами в красноярске возникла пылевая буря и пошел "черный дождь" - его наши предки называли "знамением Господним". Вероятно, так природа расплачивается с россиянами за тысячи убитых и замученных украинцев.
https://charter97.org/ru/news/2022/5/8/466815/

Там есть впечатляющие фото.
Востаннє редагувалось fler в Нед 08 тра, 2022 13:33, всього редагувалось 1 раз.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2836
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1028 раз.
Подякували: 1168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:32

  ЛАД написав: Значительную часть можно обстреливать даже из ствольной артиллерии, а остальное из Точки-У.
Но всё это усложняет поставки, но не прекращает их.

Ладно, скажу открытым текстом: по большому счету, нужно было бы уничтожить жел-дор узел Купянска, это главный хаб, через который идут поставки. Но артиллерия и Точка-У приведут к жертвам среди мирного населения.
Впрочем, я не такой военспец, как Вы, может, и преувеличиваю его важность.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18771
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:37

Гуглоперевод:
Украинские ВВС все еще живы — здесь можно увидеть два украинских Су-27, наносящих удары по российским объектам на знаменитом острове Змеиный в Черном море, на замечательных кадрах, снятых беспилотником ТБ-2.
10:50 PM · 7 мая 2022 г.

Оригинал (с видео) здесь - https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 0230444035
yanyura
 
Повідомлень: 6629
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2024 раз.
Подякували: 1544 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 13:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Но в РФ (во всяком случае, пока) никогда не говорилось о "генетическом превосходстве" русских.
Тю, а славнозвісна зайва хромосома. Чим не "генетичне превосходство руського". Що правда це більше ознака генетичного каліцтва, але для русні згодітца :mrgreen:
Взагалі яка різниця, на сьогодні вони це саме мерзотне, що залишилося в цевілізованому світі. Навіщо розбиратися чому? Достатньо факту.
d44
 
Повідомлень: 150
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 971972973974
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: d44, Google Adsense [Bot] і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94744
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451080
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2897
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (2614)
08.05.2022 14:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.