Вже в наступному місяці наша перемога по моєму прогнозі!👍 А мій прогноз підкріплений моєю чуйкою/передбаченням, ВІРОЮ І НАДІЄЮ!👍 Бо всі інші (мій колектив і командири) - прогнозують кінець війни на осінь(в кращому випадку) а так, то через рік-2, чи взагалі, заморозку війни... Але ж ми то знаємо, що все буде УСПІХ! Все буде Україна!👍
Все буде залежати від поставок сучасної зброї. Вважаю, що найбільш були б потрібні високоточні ракети, які змогли б зруйнувати шляхи доставки зброї оркам через окуповану частину Харківської області (але такого нам не дадуть). З великою повагою!
Значительную часть можно обстреливать даже из ствольной артиллерии, а остальное из Точки-У. Но всё это усложняет поставки, но не прекращает их.
ЛАД написав:........ О Руанде, думаю, слышали все, шуму было много. Вы напрасно так думаете. Уверен, что многие из пишущих здесь если и слышали, то пропускали мимо ушей. "Подумаешь, каки-то там тутси, хуту. Кому они нужны?"
Остальные Ваши доводы - из серии
ЛАД написав:
Starikan написав:"а у вас негров линчуют".
Ну уж это тут совсем ни при чём. От Вас не ожидал.
Сморід москальских 30 срібників з лада так і тхне... москалику - а чи знаєш ти , що всі погані речі, на які ти спираєшся були придумані давно? І що найстрашніше для тебе - жоден суд не прийме до уваги твою відмазку з серії( а це вже хтось робив).... Уяви собі приклад Ти вкрав в гастрономі жуйку..що тобі світило до 24-02-2022 року? - максимум 2 роки виправних робіт.. А якщо ти вкрав жуйку з гуманітарки після 24-02-2022 - тобі грозить 15 років...і повір жоден суд не прийме до уваги твою версію що крали всі і завжди.. інший варіант... До 1900 - жінки не мали виборчих прав А в США до 1950 - негри мали обмеження... Уяви собі , що ти сьогодні в США приходиш і починаєш обмежувати чорношкірого з мотивацією що в нього інший колір шкіри...а в 1850 ти як знатний куксуклановець міг цього негра просто пристрелити... Чи ще один приклад Беру я і скидаю тебе в прірву...мотивуючи тим що по законам Спарти за 1000 років до нашої ери - ти негодний для служби у війську... Як думаєш - мені за це дадуть героя чи засудять за вбивство...і всі мої оповідання про те що ти ніікчемний паразит,яких отримує пенсію від Держави Україна, але оправдовує вбивства які розвязала росія - не допоможуть мені уникнути пару років увязнення...
Так що кидай ти свою проплачену русофобію і перетворюйся в читача...все одно наступні транші за твої дописи з педерації не прийдуть, або швидше отримаєш візит від СБУ...
sergey_sryvkin написав: 2. В.в. хуйло, з власноі дурості
Ну не совсем там дебилы. Они просчитали что сейчас подорожает продовольствие, нефть и газ, которые экспортирует РФ. Для них только профиты наряду с тем что захватят Украину. Они не ожидали что наложат столь серьезные санкции вплоть до эмбарго нефти. Думали что как всегда, Запад все проглотит.
Страну-агрессора россию охватили масштабные пожары, бушующие в красноярском крае, кемеровской, омской и иркутской областях, в результате чего сгорают целые населенные пункты. Техники для ликвидации огня нет – все пошло на войну против Украины. Масштабные пожары в сибири из-за сильных ветров из лесов перебрасываются на разные населенные пункты и автомобильные стоянки, выжигая их вдребезги. Как сообщают, ущерб катастрофический, а также есть погибшие. В то же время, с массовыми пожарами в красноярске возникла пылевая буря и пошел "черный дождь" - его наши предки называли "знамением Господним". Вероятно, так природа расплачивается с россиянами за тысячи убитых и замученных украинцев. https://charter97.org/ru/news/2022/5/8/466815/
Там есть впечатляющие фото.
Востаннє редагувалось fler в Нед 08 тра, 2022 13:33, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав: Значительную часть можно обстреливать даже из ствольной артиллерии, а остальное из Точки-У. Но всё это усложняет поставки, но не прекращает их.
Ладно, скажу открытым текстом: по большому счету, нужно было бы уничтожить жел-дор узел Купянска, это главный хаб, через который идут поставки. Но артиллерия и Точка-У приведут к жертвам среди мирного населения. Впрочем, я не такой военспец, как Вы, может, и преувеличиваю его важность.
Украинские ВВС все еще живы — здесь можно увидеть два украинских Су-27, наносящих удары по российским объектам на знаменитом острове Змеиный в Черном море, на замечательных кадрах, снятых беспилотником ТБ-2. 10:50 PM · 7 мая 2022 г.
ЛАД написав:Но в РФ (во всяком случае, пока) никогда не говорилось о "генетическом превосходстве" русских.
Тю, а славнозвісна зайва хромосома. Чим не "генетичне превосходство руського". Що правда це більше ознака генетичного каліцтва, але для русні згодітца Взагалі яка різниця, на сьогодні вони це саме мерзотне, що залишилося в цевілізованому світі. Навіщо розбиратися чому? Достатньо факту.