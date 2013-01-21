ЛАД написав:... Вот просто интересно, сколько из пишущих здесь слышали о Руанде.
Геноци́д у Руа́нді (1994) (руанд. Itsembabwoko ry'u Rwanda ry'1994) — дії тимчасового уряду Руанди, що прийшов до влади в результаті військового перевороту 6–7 квітня, етнічної більшості країни — народності хуту, керованої тимчасовим урядом армії і загонів «Інтерахамве» і «Імпузамугамбі» проти представників етнічної меншини країни — народності тутсі; і проти хуту, що дотримувалися поміркованих політичних поглядів, направлені на повне знищення і тих, і інших. Число вбитих за 100 днів склало, ймовірно, близько 800 тисяч чоловік[1], із них приблизно 10 % склали хуту.
Цитата из укр. Вики - http://surl.li/byduu. И сколько людей из местных авторов возбудились по этому поводу?
Вам уже ответили на Ваш вброс. обращу внимание еще на один момент. мир жесток. НО цивилизованный мир уже ушел от такой дикости, и по другому взаимодействует друг с другом. это прерогатива стран третьего мира - там это увы, реальность
и тут Раша, пользуясь ядерным наследием Союза и потоком нефтебаксов (их заслуги в этом тоже нет), пытается вернуть войну в текущую повестку дня развитых стран. понятно, что все в а.уе. поэтому решение принято - Карфаген должен быть разрушен (в нашем случае Раша) и надеюсь мы это увидим достаточно скоро. а вот потом, сколько и как было убито населения на территории бывшей Раши, - уже не будет так сильно никого волновать. гуманитарку подбрасывать конечно будут
ps вы еще не сказали, что такое большое кол-во жертв в Руанде - сотни тысяч - результат использования такого супероружия, как мачете...
Starikan написав:.......... Приведенное в Вики определение нацизма - это устаревший штамп, относящийся конкретно к его германской разновидности. "Фашизм" - слишком узкое понятие, которое в принципе сводится только к вождизму и подавлению всяческого инакомыслия (по путину - "суверенная демократия": Беларусь, КНР, КНДР, Иран и тому подобная азиатчина, да не обидятся на меня беларусы, которые на протяжении десятилетий делали всё, чтобы усатый таракан потерял берега). Идеология россии ("избранность", мессианство, империализм) намного опаснее для мира и , по моему мнению, может быть названа "государственным" нацизмом.
UPD. Пан Зебра меня опередил и написал в том же духе. Полностью с ним согласен, я забыл написать о милитаризме, пропитавшем российское общество от младенцев до стариков, и буквально расовой ненависти к "западу".
Об опасности я не спорю. Но не стоит говорить об "устаревшем штампе". Определения идеологии не устаревают. Не стоит расширять термин - в результате просто теряется смысл. Итальянский фашизм вполне спокойно пытался оживить идею Римской империи и пытался вести захватнические войны. Империализм не изобретение России. Этим прославились все европейские страны. Англия тоже в колониальные времена говорила о превосходстве англосаксов. Но при этом никогда не ставилась цель уничтожения захваченных народов и говорилось (по крайней мере на словах) о "цивилизационной миссии" ("бремя белых"). О "превосходстве" римлян над "варварами" говорилось ещё в Римской империи. Россия в этом плане ничем не отличается от всех предыдущих империй. Но в РФ (во всяком случае, пока) никогда не говорилось о "генетическом превосходстве" русских. Так же, как не было этого и в предыдущих империях. А именно это является отличительной чертой нацизма. Разговоры о "генетических ублюдках" гораздо ближе к нацизму. В отличие от пана Зебры Вы, надеюсь, гораздо лучше знаете историю и понимаете, что милитаризм, как и империализм не вчера появились и не России принадлежит честь первопроходца в этих областях (как и во многих других). Другое дело, что в современном мире при наличии ядерного оружия опасность всего этого резко выросла, тем более, когда это происходит в Европе, а не где-нибудь в Азии-Африке.
Вот просто интересно, сколько из пишущих здесь слышали о Руанде.
Геноци́д у Руа́нді (1994) (руанд. Itsembabwoko ry'u Rwanda ry'1994) — дії тимчасового уряду Руанди, що прийшов до влади в результаті військового перевороту 6–7 квітня, етнічної більшості країни — народності хуту, керованої тимчасовим урядом армії і загонів «Інтерахамве» і «Імпузамугамбі» проти представників етнічної меншини країни — народності тутсі; і проти хуту, що дотримувалися поміркованих політичних поглядів, направлені на повне знищення і тих, і інших. Число вбитих за 100 днів склало, ймовірно, близько 800 тисяч чоловік[1], із них приблизно 10 % склали хуту.
Цитата из укр. Вики - http://surl.li/byduu. И сколько людей из местных авторов возбудились по этому поводу?
І про генетичну/етнічну вищість кацапи часто толочуть, і про винищення інших націй. То ж ознак нацизму в них більше ніж достатньо, і вони з'явилися не цього року, і навіть не в 2014. І з Руандою і іншими подібними трагедіями не варто й порівнювати, бо непорівнювані масштаби небезпеки - у кацапів величезна армія, купа ресурсів і ядерна зброя. Для безпеки ВСЬОГО СВІТУ, буквально і без перебільшення, рф має бути знищено, якщо не тотально з населенням, то як мінімум, знищена як держава, позбавлена ядерного потенціалу і демілітаризована. Бо то є пошесть планети, виродки, цінності та світогляд яких несумісний з цивилізованим людством.
ЛАД написав:... Но в РФ (во всяком случае, пока) никогда не говорилось о "генетическом превосходстве" русских. Так же, как не было этого и в предыдущих империях. А именно это является отличительной чертой нацизма. ...
кстати, а духовное превосходство? все эти скрепы??? раз генетически не могут превосходить, то хоть что-то ищут...
ЛАД написав:Но в РФ (во всяком случае, пока) никогда не говорилось о "генетическом превосходстве" русских. Так же, как не было этого и в предыдущих империях. А именно это является отличительной чертой нацизма.
Да ладно ... ЛАД, ты сейчас шумно сел в лужу и громко в неё пёрднул
21 января 2013 ... "Я считаю, что после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, начиная с первой мировой и заканчивая перестройкой, тот факт, что Россия еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома, - сказал министр в интервью
Как ты не пытаешься отмазывать РФ, но в РФ все признаки нацизма и началось это давно
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 08 тра, 2022 14:13, всього редагувалось 2 разів.
Starikan написав:.......... Приведенное в Вики определение нацизма - это устаревший штамп, относящийся конкретно к его германской разновидности. "Фашизм" - слишком узкое понятие, которое в принципе сводится только к вождизму и подавлению всяческого инакомыслия (по путину - "суверенная демократия": Беларусь, КНР, КНДР, Иран и тому подобная азиатчина, да не обидятся на меня беларусы, которые на протяжении десятилетий делали всё, чтобы усатый таракан потерял берега). Идеология россии ("избранность", мессианство, империализм) намного опаснее для мира и , по моему мнению, может быть названа "государственным" нацизмом.
UPD. Пан Зебра меня опередил и написал в том же духе. Полностью с ним согласен, я забыл написать о милитаризме, пропитавшем российское общество от младенцев до стариков, и буквально расовой ненависти к "западу".
Об опасности я не спорю. Но не стоит говорить об "устаревшем штампе". Определения идеологии не устаревают. Не стоит расширять термин - в результате просто теряется смысл. Итальянский фашизм вполне спокойно пытался оживить идею Римской империи и пытался вести захватнические войны. Империализм не изобретение России. Этим прославились все европейские страны. Англия тоже в колониальные времена говорила о превосходстве англосаксов. Но при этом никогда не ставилась цель уничтожения захваченных народов и говорилось (по крайней мере на словах) о "цивилизационной миссии" ("бремя белых"). О "превосходстве" римлян над "варварами" говорилось ещё в Римской империи. Россия в этом плане ничем не отличается от всех предыдущих империй. Но в РФ (во всяком случае, пока) никогда не говорилось о "генетическом превосходстве" русских. Так же, как не было этого и в предыдущих империях. А именно это является отличительной чертой нацизма. Разговоры о "генетических ублюдках" гораздо ближе к нацизму. В отличие от пана Зебры Вы, надеюсь, гораздо лучше знаете историю и понимаете, что милитаризм, как и империализм не вчера появились и не России принадлежит честь первопроходца в этих областях (как и во многих других). Другое дело, что в современном мире при наличии ядерного оружия опасность всего этого резко выросла, тем более, когда это происходит в Европе, а не где-нибудь в Азии-Африке.
Вот просто интересно, сколько из пишущих здесь слышали о Руанде.
Геноци́д у Руа́нді (1994) (руанд. Itsembabwoko ry'u Rwanda ry'1994) — дії тимчасового уряду Руанди, що прийшов до влади в результаті військового перевороту 6–7 квітня, етнічної більшості країни — народності хуту, керованої тимчасовим урядом армії і загонів «Інтерахамве» і «Імпузамугамбі» проти представників етнічної меншини країни — народності тутсі; і проти хуту, що дотримувалися поміркованих політичних поглядів, направлені на повне знищення і тих, і інших. Число вбитих за 100 днів склало, ймовірно, близько 800 тисяч чоловік[1], із них приблизно 10 % склали хуту.
Цитата из укр. Вики - http://surl.li/byduu. И сколько людей из местных авторов возбудились по этому поводу?
Добрый день! А у вас не закрадывается мысль, что прямо сейчас происходит геноцид Украинского народа?
Перейшли вже на формальні визначенння суті рашизму ? А смисл ? Залишити нове слово - "рашизм" в словнику , внести у вікіпедію ян нове поняття , споріднене з іншими - і все - для чого абсолютно точна ідентифікація ? Тим більше в СРСР нацизмом зовсім нічого не називали - це вже історія більш пізніх часів . Всі вороги були або "білі" або "фашисти" . Навіть діти так гралися ... І про італійські корені "фашизму" практично ніхто і не знав . Інікого насправді і не цікавило - як там правильно визначати ...
Puente написав:Перейшли вже на формальні визначенння суті рашизму ? А смисл ? Залишити нове слово - "рашизм" в словнику , внести у вікіпедію ян нове поняття , споріднене з іншими - і все - для чого абсолютно точна ідентифікація ?