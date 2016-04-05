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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 973974975976
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"За что ты так с нами поступил?" Ветераны из Украины обратились к Путину

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 15:09

  pesikot написав:
  prodigy написав:ЛАД

Да, в общем-то, ни при чём. Просто к тому, что не все русские сволочи.


даже у самых "нормальных" русских нет сегодня права возвышать свой голос

ЛАД, попытки большинства форума доказать вам что-то подобное имеют нулевой результат
...
вы как та бабка с красным флагом, перепутали своих и чужих

Бабке-то простительно, но бабка оказалась с критическим мышлением и уже поняла.
Кто враг, а кто зашитник.

А вот ЛАД с высшим образованием - так и не понял.
Топит за РФ, прямо цепляется

juristkostya - это валун в твой город

ЛАД - ворог української держави і українського народу.

Що треба робити з ворогами????
Читаємо російську класику, Максима Горького: "Если враг нє сдаєтся, его унічтожают!"
А тут йому чомусь дають говорити, розказувати нісєнітниці про "хароших" русскіх.
Результат: спочатку 2014 р., потім 2022 р.

Зверніть увагу: на думку московитів, української нації взагалі не існує. То є "погані" росіяни, яких "хороші" росіяни наставляють на шлях істинний. Авіабомбами,снарядами, гвалтуванням дітей, чоловіків, жінок, масовими вбивствами цивільного населення.

Проте цей моральний урод чомусь того не бачить. Він бачить лише, що десь на Місяці чи на Антарктиді є "хароші рускіє".
Востаннє редагувалось Frant в Нед 08 тра, 2022 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 15:16

Frant
Я предлагаю после 9 мая забанить ЛАД бессрочно

А до этого, пусть пишет
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 15:18

  pesikot написав:Frant
Я предлагаю после 9 мая забанить ЛАД бессрочно

А этого, пусть пишет

Давно пора!
Можливо, модератор виконає прохання форумчан? Забанить кацапського тролля?
Frant
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  #<1 ... 973974975976
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