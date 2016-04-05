"За что ты так с нами поступил?" Ветераны из Украины обратились к Путину
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Додано: Нед 08 тра, 2022 14:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 08 тра, 2022 15:09
ЛАД - ворог української держави і українського народу.
Що треба робити з ворогами????
Читаємо російську класику, Максима Горького: "Если враг нє сдаєтся, его унічтожают!"
А тут йому чомусь дають говорити, розказувати нісєнітниці про "хароших" русскіх.
Результат: спочатку 2014 р., потім 2022 р.
Зверніть увагу: на думку московитів, української нації взагалі не існує. То є "погані" росіяни, яких "хороші" росіяни наставляють на шлях істинний. Авіабомбами,снарядами, гвалтуванням дітей, чоловіків, жінок, масовими вбивствами цивільного населення.
Проте цей моральний урод чомусь того не бачить. Він бачить лише, що десь на Місяці чи на Антарктиді є "хароші рускіє".
Востаннє редагувалось Frant в Нед 08 тра, 2022 15:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 08 тра, 2022 15:16
Frant
Я предлагаю после 9 мая забанить ЛАД бессрочно
А до этого, пусть пишет
Додано: Нед 08 тра, 2022 15:18
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