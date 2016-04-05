RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 973974975976
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"За что ты так с нами поступил?" Ветераны из Украины обратились к Путину

pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6705
З нами з: 31.08.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против РФ из-за позиции Венгрии, которая заблокировала введение в ЕС запрета на импорт российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Таким образом, вместе с нефтью оказался заблокирован весь шестой пакет санкций ЕС против России.

Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни, заявили собеседники издания.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 618
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 16:13

  pirat-d написав: Много чего нужно было делать в 91-м, но про@бали... И ядерное оружие нельзя было отдавать за обещание на салфетке меморандума.

Насчет ЯО - все претензии к американцам.
Их представители лично следили за процессом разоружения.
Другое дело, что то же самое нужно было сделать с рашкой за ножки Буша, а не умиляться матрешками, балалайками и шапками с красными звездами. И не пускать их в Совбез ООН.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18772
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2431 раз.
Подякували: 3045 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 16:34

  Starikan написав:
  pirat-d написав: Много чего нужно было делать в 91-м, но про@бали... И ядерное оружие нельзя было отдавать за обещание на салфетке меморандума.

Насчет ЯО - все претензии к американцам.
Их представители лично следили за процессом разоружения.
Другое дело, что то же самое нужно было сделать с рашкой за ножки Буша, а не умиляться матрешками, балалайками и шапками с красными звездами. И не пускать их в Совбез ООН.


в сети разгоняют ....про ядерный удар (нагнетают?)
https://www.unian.ua/war/9-travnya-pere ... 18029.html

у нас сегодня 10 раз была ПТ, 9 прилетов

https://bessarabiainform.com/2022/05/ze ... imireniya/
prodigy
 
Повідомлень: 7925
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3001 раз.
Подякували: 2913 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, а где Вадим Рабинович ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6705
З нами з: 31.08.09
Подякував: 474 раз.
Подякували: 1201 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 973974975976
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 94752
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451084
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2897
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (658)
08.05.2022 17:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.