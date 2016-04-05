"За что ты так с нами поступил?" Ветераны из Украины обратились к Путину
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Додано: Нед 08 тра, 2022 14:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 08 тра, 2022 16:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
️Постпреды ЕС в воскресенье не достигли соглашения по санкциям против РФ из-за позиции Венгрии, которая заблокировала введение в ЕС запрета на импорт российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Таким образом, вместе с нефтью оказался заблокирован весь шестой пакет санкций ЕС против России.
Ожидается, что переговоры возобновятся в ближайшие дни, заявили собеседники издания.
Додано: Нед 08 тра, 2022 16:13
Насчет ЯО - все претензии к американцам.
Их представители лично следили за процессом разоружения.
Другое дело, что то же самое нужно было сделать с рашкой за ножки Буша, а не умиляться матрешками, балалайками и шапками с красными звездами. И не пускать их в Совбез ООН.
Додано: Нед 08 тра, 2022 16:34
в сети разгоняют ....про ядерный удар (нагнетают?)
у нас сегодня 10 раз была ПТ, 9 прилетов
Додано: Нед 08 тра, 2022 16:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кстати, а где Вадим Рабинович ?
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