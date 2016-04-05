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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 974975976977
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 18:55

pesikot
Видимо, в Израиле
https://mignews.com/news/politic/vadim- ... raine.html
Клянется в любви к Украине.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 18:55

  konstantin kirovograd написав:pesikot у него алиби он из ОПЗЖ :D а вот где яценюки,луценки,шкиряки,матиосы,гройсманы,героиня надия савченко,тягнибоки...(если вдруг кто-то из них помогает нашей победе приношу извинения заранее)


Юрій Луценко: "Я зараз щасливий, бо у х**овий час перебуваю у правильному місці з правильними людьми" Джерело: https://censor.net/ua/r3338043

Ще кілька тижнів тому дехто в соціальних мережах постив ваше фото з Київщини та знущався з вашого чистого камуфляжного одягу. А тепер ви вже у лавах ЗСУ на Миколаївщині. Я так розумію, ви контрактник?

- 25 лютого мною підписаний контракт на проходження військової служби (у моєму старому званні старшого лейтенанта) на період мобілізації. Я служу в ТРО, номер його, згідно з правилами , не розголошується. Але так, це Миколаївщина.

А щодо тих знущань моя відповідь проста: попри героїзм українського народу та Збройних Сил, кількість падлюк у Фейсбуці, які виконують грошові замовлення по чорному піару, на жаль, не зменшилась.


з.і. цікаве інтерв'ю!
V2
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 19:31

  V2 написав: Ще кілька тижнів тому дехто в соціальних мережах постив ваше фото з Київщини та знущався з вашого чистого камуфляжного одягу


Да, обувь на фото аж блестит.
katso
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 19:48

  Starikan написав:pesikot
Видимо, в Израиле
https://mignews.com/news/politic/vadim- ... raine.html
Клянется в любви к Украине.

Патриотов у нас развелось ....
як на собаке блох ...
Но далеко от Украины
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 19:54

Защитники Мариуполя из полка "Азов" обвинили командира 36-й бригады морпехов Владимира Баранюка в попытке бегства из блокадного города. Утверждается, что в результате этого он попал к россиянам в плен.
Можно попытаться сбежать – как трусу. Думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Именно такое произошло с командиром морпехов 36-й бригады", – сказал военный.

По словам Самойленко, Баранюк взял с собой людей, несколько танков, бронемашин, боеприпасы и покинул территорию.

"Он отказался выполнять приказ... и попытался скрыться из города с небольшой группой. Такой вариант может привести к смерти, и один человек погиб", – отметил военный.
https://news.obozrevatel.com/vojna-v-uk ... -video.htm
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