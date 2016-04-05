Видимо, в Израиле
Клянется в любви к Украине.
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Додано: Нед 08 тра, 2022 18:55
pesikot
Видимо, в Израиле
Клянется в любви к Украине.
Додано: Нед 08 тра, 2022 18:55
Юрій Луценко: "Я зараз щасливий, бо у х**овий час перебуваю у правильному місці з правильними людьми" Джерело:
Ще кілька тижнів тому дехто в соціальних мережах постив ваше фото з Київщини та знущався з вашого чистого камуфляжного одягу. А тепер ви вже у лавах ЗСУ на Миколаївщині. Я так розумію, ви контрактник?
- 25 лютого мною підписаний контракт на проходження військової служби (у моєму старому званні старшого лейтенанта) на період мобілізації. Я служу в ТРО, номер його, згідно з правилами , не розголошується. Але так, це Миколаївщина.
А щодо тих знущань моя відповідь проста: попри героїзм українського народу та Збройних Сил, кількість падлюк у Фейсбуці, які виконують грошові замовлення по чорному піару, на жаль, не зменшилась.
з.і. цікаве інтерв'ю!
Додано: Нед 08 тра, 2022 19:31
Додано: Нед 08 тра, 2022 19:48
Патриотов у нас развелось ....
як на собаке блох ...
Но далеко от Украины
Додано: Нед 08 тра, 2022 19:54
Защитники Мариуполя из полка "Азов" обвинили командира 36-й бригады морпехов Владимира Баранюка в попытке бегства из блокадного города. Утверждается, что в результате этого он попал к россиянам в плен.
Можно попытаться сбежать – как трусу. Думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Именно такое произошло с командиром морпехов 36-й бригады", – сказал военный.
По словам Самойленко, Баранюк взял с собой людей, несколько танков, бронемашин, боеприпасы и покинул территорию.
"Он отказался выполнять приказ... и попытался скрыться из города с небольшой группой. Такой вариант может привести к смерти, и один человек погиб", – отметил военный.
Додано: Нед 08 тра, 2022 21:00
Рашисты его показывали сегодня. Вопрос очень сложный, прав он или нет. Нет оружия, боеприпасов, что ему делать? Кстати, а кто ему отдавал приказы? Азов? Кто сказал что он им подчиняется? Кстати у рашистов вел себя достаточно достойно. Слюни не распускал как некоторые. Его начтаба немного тупил. Еще интересная инфа. Оказывается это не мы сбили вертолет на Змеином, а рашисты типа заманили наш десант на остров и там уничтожили Да еще говорили про какой то наш корвет уничтоженный. Я в шоке от того Коношенко.
Додано: Нед 08 тра, 2022 21:12
Конец глобализации. Как Лондон предлагает поменять мир после войны в Украине. Анализ речи Лиз Трасс
Любопытный лонгрид.
Додано: Нед 08 тра, 2022 21:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Вот инфа про корвет якобы уничтоженный рашистами
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