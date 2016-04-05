Вони кадрові військові і свідомо вибирали свою професію.
Чому вони повині робити вибір інший від решити захисників Азов сталі !?
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Додано: Нед 08 тра, 2022 21:46
Вони кадрові військові і свідомо вибирали свою професію.
Чому вони повині робити вибір інший від решити захисників Азов сталі !?
Додано: Нед 08 тра, 2022 21:48
Додано: Нед 08 тра, 2022 22:10
До чого тут я.
Я інтерпретую це з точки зору тих хто там залишився. Як би ви почували себе на їх місці?
Як Баранюк буде в очі дивитись своїм дітям після цього?
Защитники Мариуполя из полка "Азов" обвинили командира 36-й бригады морпехов Владимира Баранюка в попытке бегства из блокадного города. Утверждается, что в результате этого он попал к россиянам в плен.
Можно попытаться сбежать – как трусу. Думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Именно такое произошло с командиром морпехов 36-й бригады", – сказал военный.
Додано: Нед 08 тра, 2022 22:33
А Ви? Ви ж теж не там. Всі хочуть бути розумнішими за інших. Во приїхали переселенці. Сидять бухають, про війну розмірковують. На питання чому не ідете військомат не записуєтесь визволяти своє місто? Да ну на. Хай біднота воює. Так і ви розмірковуєте над тим як поступив Баранюк. А маєте моральне право? Тим більш ми багато не знаємо. Говорять що відношення с Азовом в них не були дуже теплими.
Додано: Нед 08 тра, 2022 22:39
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