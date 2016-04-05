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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 975976977978
Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 21:46

  otg написав:
  Ukrainian написав:
  otg написав:Нет оружия, боеприпасов, что ему делать?

Те що і Азов та нац гвардія яка приїхала до Маріуполя з Дніпра на ротацію в лютому робить.
Вы себя видите на их месте? Или так, абы поговорить?

Вони кадрові військові і свідомо вибирали свою професію.
Чому вони повині робити вибір інший від решити захисників Азов сталі !?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 21:48

  Ukrainian написав: Вони кадрові військові і свідомо вибирали свою професію.
Чому вони повині робити вибір інший від решити захисників Азов сталі !?
Ну Ви теж могли би бути війсковим. Слабо себе уявити на іх місці? Як ви мені всі подобаєтеся -діванні вояки :)
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 22:10

  otg написав:
  Ukrainian написав: Вони кадрові військові і свідомо вибирали свою професію.
Чому вони повині робити вибір інший від решити захисників Азов сталі !?
Ну Ви теж могли би бути війсковим. Слабо себе уявити на іх місці? Як ви мені всі подобаєтеся -діванні вояки :)

До чого тут я.

Я інтерпретую це з точки зору тих хто там залишився. Як би ви почували себе на їх місці?
Як Баранюк буде в очі дивитись своїм дітям після цього?

Защитники Мариуполя из полка "Азов" обвинили командира 36-й бригады морпехов Владимира Баранюка в попытке бегства из блокадного города. Утверждается, что в результате этого он попал к россиянам в плен.
Можно попытаться сбежать – как трусу. Думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Именно такое произошло с командиром морпехов 36-й бригады", – сказал военный.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 22:33

  Ukrainian написав: До чого тут я.

Я інтерпретую це з точки зору тих хто там залишився. Як би ви почували себе на їх місці?
Як Баранюк буде в очі дивитись своїм дітям після цього?

А Ви? Ви ж теж не там. Всі хочуть бути розумнішими за інших. Во приїхали переселенці. Сидять бухають, про війну розмірковують. На питання чому не ідете військомат не записуєтесь визволяти своє місто? Да ну на. Хай біднота воює. Так і ви розмірковуєте над тим як поступив Баранюк. А маєте моральне право? Тим більш ми багато не знаємо. Говорять що відношення с Азовом в них не були дуже теплими.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 тра, 2022 22:39

  Ukrainian написав:Як Баранюк буде в очі дивитись своїм дітям після цього?

вы считаете, дети ему скажут в один прекрасный день "татку, краще б ти вбився того дня?"
Ромасик
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  #<1 ... 975976977978
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