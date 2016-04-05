Ukrainian написав: Вони кадрові військові і свідомо вибирали свою професію. Чому вони повині робити вибір інший від решити захисників Азов сталі !?
Ну Ви теж могли би бути війсковим. Слабо себе уявити на іх місці? Як ви мені всі подобаєтеся -діванні вояки
До чого тут я.
Я інтерпретую це з точки зору тих хто там залишився. Як би ви почували себе на їх місці? Як Баранюк буде в очі дивитись своїм дітям після цього?
Защитники Мариуполя из полка "Азов" обвинили командира 36-й бригады морпехов Владимира Баранюка в попытке бегства из блокадного города. Утверждается, что в результате этого он попал к россиянам в плен. Можно попытаться сбежать – как трусу. Думать только о собственной жизни, а не об обязанностях и присяге. Именно такое произошло с командиром морпехов 36-й бригады", – сказал военный.
Я інтерпретую це з точки зору тих хто там залишився. Як би ви почували себе на їх місці? Як Баранюк буде в очі дивитись своїм дітям після цього?
А Ви? Ви ж теж не там. Всі хочуть бути розумнішими за інших. Во приїхали переселенці. Сидять бухають, про війну розмірковують. На питання чому не ідете військомат не записуєтесь визволяти своє місто? Да ну на. Хай біднота воює. Так і ви розмірковуєте над тим як поступив Баранюк. А маєте моральне право? Тим більш ми багато не знаємо. Говорять що відношення с Азовом в них не були дуже теплими.
Я інтерпретую це з точки зору тих хто там залишився. Як би ви почували себе на їх місці? Як Баранюк буде в очі дивитись своїм дітям після цього?
А Ви? Ви ж теж не там. Всі хочуть бути розумнішими за інших. Во приїхали переселенці. Сидять бухають, про війну розмірковують. На питання чому не ідете військомат не записуєтесь визволяти своє місто? Да ну на. Хай біднота воює. Так і ви розмірковуєте над тим як поступив Баранюк. А маєте моральне право? Тим більш ми багато не знаємо. Говорять що відношення с Азовом в них не були дуже теплими.
Моя думка, якби всі ЗСУ були підготовлені та мотивовані як Азов, війна б уже скінчилась.
Влада роками заважала нам готуватися до оборони України та до оборони Маріуполя, - офіцер штабу захисників Азовсталі
Українська бюрократія стояла на заваді ефективної підготовки військового сектору країни і, зокрема, такого міста як Маріуполь, до успішного захисту на випадок повномасштабного російського збройного вторгнення, з яким ми тепер маємо справу
Про це офіцер штабу захисників Азовсталі Ілля Самойленко заявив у неділю, 8 травня 2022 року, під час Zoom-конференції з журналістами із України та з-за кордону.