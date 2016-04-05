Frant написав:ЛАДа - все таки забанили,сподіваюсь?
Ні, звичайно, для того щоб тут когось забанили, потрібно тиснути на кнопку скарга і аргументувати чому. А заламування рук і плач Ярославни на модератора не діє, бо він і не читає Ваші повідомлення, тому лише скарга на кожне його українофобське повідомлення.
Ukrainian написав:Як Баранюк буде в очі дивитись своїм дітям після цього?
вы считаете, дети ему скажут в один прекрасный день "татку, краще б ти вбився того дня?"
Коли ідуть до ЗСУ (в мирний час), має бути готовність задля виконання бойового завдання загинути. Інакше нема чого туди йти і проїдати витрачені державою гроші. Я розумію, що ромасікам давай тінькоф-банк, їздить в Крим , а "гейропка мне никогда не нравилась" (с), але в Україні державну політику визначають не ромасіки, а патріотичні українці. І завдяки ним у переважаючої у всіх відношеннях рашистської армії третій місяць нічого не виходить.
"Братское захоронение одновременно является могилой цадиков Менахема-Нохима-Давида Геселева и Исраэля-Дов-Бера Нохимова Шумьяцких. Это не только памятник истории, это особый символ для всего еврейского народа"
Случайности ? После заявления Лаврова, вряд ли
Целенаправленно били по еврейскому кладбищу. Но ЛАД, всё равно, не увидит признаков нацизма у РФ
Ромасик написав:державну політику в Україні визначає пан Зеленський і ВР
Вони її реалізовують. А напрямок визначає народ.
Ромасик написав:пс Валюту уже всю обналичил?
У тебе амнезія , але я не втомлюсь нагадувати. Тоді всю, але коли є ще гривня - продовжую. Треба якісь виправдання?
Ромасик написав:Или это плата за вредность самым патриотичным?
Це розпорядження власними фінансами на власний розсуд. Щось не так?
Ромасик написав:Зельц по крайней мере разрешил им выходить
Виходити можна по-різному. До своїх і до чужих. Всі зробили свій вибір: полон чи продовження боротьби. "Зельц", як ти знову (після "гейропка") пубертатно зневажливо називаєш президента - верховного головнокомандувача воюючих за твою свободу і незалежність ЗСУ , не давав команди здаватись в полон.
Сьогодні з самого ранку орки гатять по нашим позиціям у Миколаївській обл. з подвійною силою. Місцеві, що живуть "на лінії вогню" скаржаться, що мобілки вирубаються від того грохоту. Мабуть працює це: На супутникових знімках видно, що до кордону з Херсонською областю звезли великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ОТРК "Іскандер". https://focus.ua/uk/voennye-novosti/514 ... ryma-shemy
Hotab нет у меня амнезии - ты с Румынии вещал, что еще не все обналичил. Переместился в И*ию.
Тут куда не зайди на ветку, все забито щирою українською, как обналачить валюту? При чем многие патриоты мужского пола даже не находятся на территории Украины. Да, я знаю, они оттуда больше пользы приносят Украине!
А с "гейропкой" ты так не горячись - это первое и главное требование для вступления в ЕС. Остальные хоть на бумаге, но выполнены.
ЛАД написав:....Почему-то наши западники, которые подчёркивают свой патриотизм в противовес русскоязычному Харькову перед войной достаточно массово многие годы ездили на работу на Запад, а не строили Украину
Аж занесло скабєєвщиною про "свідомітав коториє жопи єврапєйцам моют, пака прастиє люді востока на заводах работают".
тут питання чисто економічне: а) посудомийка в селі за 100 км від райцентру має зарплату 0 грн (бо нема роботи), б) посудомийка в райцентрі чи облцентрі буде мати наприклад 10тис грн але 5 год в день буде тратити на дорогу, в) посудоймийка в Празі має 1000 евро (і вище). Як на мене вибір очевидний. Звідсно і в Україні можна було заробити багато грошей, але не кожен народився щоб стати ІТ-шником, чи розкрутити вдалий бізнес і т.д. Жити хочуть всі, і робота в ЄС дає кожному цю можливість.
Ромасик написав:ты с Румынии вещал, что еще не все обналичил.
Если ты считаешь мои финансы, то делай это тщательнее. В Румынии не все, в Украине завершил. А что?
Ромасик написав:Переместился в И*ию
А? У тебя задрожала инфантильная рученка и ты много ошибок сделал в слове Украина.
Ромасик написав:При чем многие патриоты мужского пола даже не находятся на территории Украины.
Какая разница, что ты был в Киеве все это время, но, например, помогал выявлять наши позиции и слал "куда следует. Ты принес пользу?
Ромасик написав:А с "гейропкой" ты так не горячись
Если ты думаешь,что с вступлением в Европу ты пересижтанешь делать это добровольно, а начнёшь по принуждению, то ошибаешься. Я был не раз, не заставляют. Так что продолжай это делать себе куда хочешь на свое усмотрение. Твой "черный ход" , решай сам с ним. Шо до президента: Не знаю, що він тобі особисто пообіцяв на виборах, але він як справжній шоумен казав те, щоб кожен знайшов своє. Безхребетні, які вважають, що не важл во в крнання завдання військовим,головне вижити, такі разом з ним "увидели мир в глазах Путина". Військові побачили в ньому готовність боротись, якщо довелеться (на диво , він не підвів).