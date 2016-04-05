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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 975976977978
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 06:19

  otg написав:Вот инфа про корвет якобы уничтоженный рашистами https://www.bbc.com/ukrainian/features-61371902

Навіщо тягти фейки на форум?

ЛАДа - все таки забанили,сподіваюсь?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 07:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Frant написав:ЛАДа - все таки забанили,сподіваюсь?

Ні, звичайно, для того щоб тут когось забанили, потрібно тиснути на кнопку скарга і аргументувати чому. А заламування рук і плач Ярославни на модератора не діє, бо він і не читає Ваші повідомлення, тому лише скарга на кожне його українофобське повідомлення.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 07:47

  Ромасик написав:
  Ukrainian написав:Як Баранюк буде в очі дивитись своїм дітям після цього?

вы считаете, дети ему скажут в один прекрасный день "татку, краще б ти вбився того дня?"

Коли ідуть до ЗСУ (в мирний час), має бути готовність задля виконання бойового завдання загинути. Інакше нема чого туди йти і проїдати витрачені державою гроші.
Я розумію, що ромасікам давай тінькоф-банк, їздить в Крим , а "гейропка мне никогда не нравилась" (с), але в Україні державну політику визначають не ромасіки, а патріотичні українці. І завдяки ним у переважаючої у всіх відношеннях рашистської армії третій місяць нічого не виходить.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Российские оккупанты ударили ракетами по еврейскому кладбищу в Глухове (фото)
"Братское захоронение одновременно является могилой цадиков Менахема-Нохима-Давида Геселева и Исраэля-Дов-Бера Нохимова Шумьяцких. Это не только памятник истории, это особый символ для всего еврейского народа"

Случайности ? После заявления Лаврова, вряд ли

Целенаправленно били по еврейскому кладбищу.
Но ЛАД, всё равно, не увидит признаков нацизма у РФ
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:державну політику в Україні визначає пан Зеленський і ВР

Вони її реалізовують. А напрямок визначає народ.
  Ромасик написав:пс Валюту уже всю обналичил?

У тебе амнезія , але я не втомлюсь нагадувати. Тоді всю, але коли є ще гривня - продовжую.
Треба якісь виправдання?
  Ромасик написав:Или это плата за вредность самым патриотичным?

Це розпорядження власними фінансами на власний розсуд. Щось не так?

  Ромасик написав:Зельц по крайней мере разрешил им выходить

Виходити можна по-різному. До своїх і до чужих. Всі зробили свій вибір: полон чи продовження боротьби.
"Зельц", як ти знову (після "гейропка")
пубертатно зневажливо називаєш президента - верховного головнокомандувача воюючих за твою свободу і незалежність ЗСУ , не давав команди здаватись в полон.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 08:56

Сьогодні з самого ранку орки гатять по нашим позиціям у Миколаївській обл. з подвійною силою. Місцеві, що живуть "на лінії вогню" скаржаться, що мобілки вирубаються від того грохоту. Мабуть працює це:
На супутникових знімках видно, що до кордону з Херсонською областю звезли великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ОТРК "Іскандер". https://focus.ua/uk/voennye-novosti/514 ... ryma-shemy
fler
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 09:20

Именно разрушение Украины и есть средство для главной цели - создание новой империи
Путину нужна территория, даже без населения, потому что с населением одни проблемы
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 09:37

Hotab нет у меня амнезии - ты с Румынии вещал, что еще не все обналичил. Переместился в И*ию.

Тут куда не зайди на ветку, все забито щирою українською, как обналачить валюту?
При чем многие патриоты мужского пола даже не находятся на территории Украины. Да, я знаю, они оттуда больше пользы приносят Украине!

А с "гейропкой" ты так не горячись - это первое и главное требование для вступления в ЕС. Остальные хоть на бумаге, но выполнены.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 09:37

  kotyk222 написав:
  ЛАД написав:....Почему-то наши западники, которые подчёркивают свой патриотизм в противовес русскоязычному Харькову перед войной достаточно массово многие годы ездили на работу на Запад, а не строили Украину

Аж занесло скабєєвщиною про "свідомітав коториє жопи єврапєйцам моют, пака прастиє люді востока на заводах работают".


тут питання чисто економічне: а) посудомийка в селі за 100 км від райцентру має зарплату 0 грн (бо нема роботи), б) посудомийка в райцентрі чи облцентрі буде мати наприклад 10тис грн але 5 год в день буде тратити на дорогу, в) посудоймийка в Празі має 1000 евро (і вище). Як на мене вибір очевидний.
Звідсно і в Україні можна було заробити багато грошей, але не кожен народився щоб стати ІТ-шником, чи розкрутити вдалий бізнес і т.д. Жити хочуть всі, і робота в ЄС дає кожному цю можливість.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 09:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ромасик написав:ты с Румынии вещал, что еще не все обналичил.

Если ты считаешь мои финансы, то делай это тщательнее. В Румынии не все, в Украине завершил. А что?
  Ромасик написав:Переместился в И*ию

А? У тебя задрожала инфантильная рученка и ты много ошибок сделал в слове Украина.
  Ромасик написав:При чем многие патриоты мужского пола даже не находятся на территории Украины.

Какая разница, что ты был в Киеве все это время, но, например, помогал выявлять наши позиции и слал "куда следует. Ты принес пользу?
  Ромасик написав:А с "гейропкой" ты так не горячись

Если ты думаешь,что с вступлением в Европу ты пересижтанешь делать это добровольно, а начнёшь по принуждению, то ошибаешься. Я был не раз, не заставляют. Так что продолжай это делать себе куда хочешь на свое усмотрение. Твой "черный ход" , решай сам с ним.
Шо до президента:
Не знаю, що він тобі особисто пообіцяв на виборах, але він як справжній шоумен казав те, щоб кожен знайшов своє.
Безхребетні, які вважають, що не важл во в крнання завдання військовим,головне вижити, такі разом з ним "увидели мир в глазах Путина". Військові побачили в ньому готовність боротись, якщо довелеться (на диво , він не підвів).
Hotab
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