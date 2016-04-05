Додано: Пон 09 тра, 2022 11:05

Letusrock написав: тут питання чисто економічне: а) посудомийка в селі за 100 км від райцентру має зарплату 0 грн (бо нема роботи), б) посудомийка в райцентрі чи облцентрі буде мати наприклад 10тис грн але 5 год в день буде тратити на дорогу, в) посудоймийка в Празі має 1000 евро (і вище). Як на мене вибір очевидний. тут питання чисто економічне: а) посудомийка в селі за 100 км від райцентру має зарплату 0 грн (бо нема роботи), б) посудомийка в райцентрі чи облцентрі буде мати наприклад 10тис грн але 5 год в день буде тратити на дорогу, в) посудоймийка в Празі має 1000 евро (і вище). Як на мене вибір очевидний.

Тільки у варанті а) - є своє житло і городу варіанті б) - є купа варіантів залежно від графіку, можливості хоча б тимчасово жити в місті, або орундувати, і взагалі, посудомийка - не довічний діагноз. Так чи інакше в цьому варіанті є більш-менш реальні способи переїхати, орендувати, якісь перспективи потім купити своє але ближче. При цьому маючи "запасний аеродром".варіант в) - житло - тільки винаймати, що з'їсть майже весь заробіток, "городу" немає, витрати в рази вищі, ніж порівняно з попереднім варіантом, є мовний бар'єр, тому все набагато складніше з перпективами, громадянкою не стане (хіба заміж вийде), майже ніяких перспектив заробити на своє (хіба що на своє в Україні), коли не стане сил працювати - або повертатися назад в село без нічого, або маргінальне життя в приймах, або на шиї в дітей. Ні, в принципі, є й більш оптимістичні сценарії, відкриє власний бізнес, заробить на всі базовій й небазові потреби, прилаштує дітей, забеспечить старість у Празі. Ймовірність оцініть самі