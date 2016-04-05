"Братское захоронение одновременно является могилой цадиков Менахема-Нохима-Давида Геселева и Исраэля-Дов-Бера Нохимова Шумьяцких. Это не только памятник истории, это особый символ для всего еврейского народа"
Случайности ? После заявления Лаврова, вряд ли
Целенаправленно били по еврейскому кладбищу. Но ЛАД, всё равно, не увидит признаков нацизма у РФ
Ромасик написав:державну політику в Україні визначає пан Зеленський і ВР
Вони її реалізовують. А напрямок визначає народ.
Ромасик написав:пс Валюту уже всю обналичил?
У тебе амнезія , але я не втомлюсь нагадувати. Тоді всю, але коли є ще гривня - продовжую. Треба якісь виправдання?
Ромасик написав:Или это плата за вредность самым патриотичным?
Це розпорядження власними фінансами на власний розсуд. Щось не так?
Ромасик написав:Зельц по крайней мере разрешил им выходить
Виходити можна по-різному. До своїх і до чужих. Всі зробили свій вибір: полон чи продовження боротьби. "Зельц", як ти знову (після "гейропка") пубертатно зневажливо називаєш президента - верховного головнокомандувача воюючих за твою свободу і незалежність ЗСУ , не давав команди здаватись в полон.
Сьогодні з самого ранку орки гатять по нашим позиціям у Миколаївській обл. з подвійною силою. Місцеві, що живуть "на лінії вогню" скаржаться, що мобілки вирубаються від того грохоту. Мабуть працює це: На супутникових знімках видно, що до кордону з Херсонською областю звезли великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ОТРК "Іскандер". https://focus.ua/uk/voennye-novosti/514 ... ryma-shemy
ЛАД написав:....Почему-то наши западники, которые подчёркивают свой патриотизм в противовес русскоязычному Харькову перед войной достаточно массово многие годы ездили на работу на Запад, а не строили Украину
Аж занесло скабєєвщиною про "свідомітав коториє жопи єврапєйцам моют, пака прастиє люді востока на заводах работают".
тут питання чисто економічне: а) посудомийка в селі за 100 км від райцентру має зарплату 0 грн (бо нема роботи), б) посудомийка в райцентрі чи облцентрі буде мати наприклад 10тис грн але 5 год в день буде тратити на дорогу, в) посудоймийка в Празі має 1000 евро (і вище). Як на мене вибір очевидний. Звідсно і в Україні можна було заробити багато грошей, але не кожен народився щоб стати ІТ-шником, чи розкрутити вдалий бізнес і т.д. Жити хочуть всі, і робота в ЄС дає кожному цю можливість.
Ромасик написав:ты с Румынии вещал, что еще не все обналичил.
Если ты считаешь мои финансы, то делай это тщательнее. В Румынии не все, в Украине завершил. А что?
Ромасик написав:Переместился в И*ию
А? У тебя задрожала инфантильная рученка и ты много ошибок сделал в слове Украина.
Ромасик написав:При чем многие патриоты мужского пола даже не находятся на территории Украины.
Какая разница, что ты был в Киеве все это время, но, например, помогал выявлять наши позиции и слал "куда следует. Ты принес пользу?
Ромасик написав:А с "гейропкой" ты так не горячись
Если ты думаешь,что с вступлением в Европу ты перестанешь делать это добровольно, а начнёшь по принуждению, то ошибаешься. Я был не раз, не заставляют. Так что продолжай это делать себе куда хочешь на свое усмотрение. Твой "черный ход" , решай сам с ним. (Чесно кажучи, думав ну вже зараз то, з відкритими кордонами, безвізом, ця гомо-тема сама вимре у людей зі здоровим сприйняттям навколишнього світу. Залишаться лише совкові дрочери, яких накачав жижою Соловйов. Ат-ті!! Є ще такі ромасики). Шо до президента: Не знаю, що він тобі особисто пообіцяв на виборах, але він як справжній шоумен казав те, щоб кожен знайшов своє. Безхребетні, які вважають, що не важливо виконання завдання військовим,головне вижити, такі разом з ним "увидели мир в глазах Путина". Військові побачили в ньому готовність боротись, якщо доведеться (на диво , він не підвів). Тому він і взяв 73%. Але ми пізніше з нього обов'язклво спитаємо за ракетну програму.
Letusrock написав:в) посудоймийка в Празі має 1000 евро (і вище). Як на мене вибір очевидний.
Самая большая ошибка - это видеть европейские ЗП и не учитывать европейские затраты
Ну зарабатывает посудомойка 1000 ойро в Праге и что ? а сколько она потратить на налоги, жильё, комуналку, питание ?
Це вже 10 питання. Питання №1 Як посудомийці з села виїхати в Прагу? Враховуємо що посудомийці вже 40-50-60 років, у неї сім'я, діти. Знання мови звичайно нульове, ніколи за кордоном не була. Ось вона все кине і повалить в Прагу.
Letusrock написав:тут питання чисто економічне: а) посудомийка в селі за 100 км від райцентру має зарплату 0 грн (бо нема роботи), б) посудомийка в райцентрі чи облцентрі буде мати наприклад 10тис грн але 5 год в день буде тратити на дорогу, в) посудоймийка в Празі має 1000 евро (і вище). Як на мене вибір очевидний.
Тільки у варанті а) - є своє житло і город у варіанті б) - є купа варіантів залежно від графіку, можливості хоча б тимчасово жити в місті, або орундувати, і взагалі, посудомийка - не довічний діагноз. Так чи інакше в цьому варіанті є більш-менш реальні способи переїхати, орендувати, якісь перспективи потім купити своє але ближче. При цьому маючи "запасний аеродром". варіант в) - житло - тільки винаймати, що з'їсть майже весь заробіток, "городу" немає, витрати в рази вищі, ніж порівняно з попереднім варіантом, є мовний бар'єр, тому все набагато складніше з перпективами, громадянкою не стане (хіба заміж вийде), майже ніяких перспектив заробити на своє (хіба що на своє в Україні), коли не стане сил працювати - або повертатися назад в село без нічого, або маргінальне життя в приймах, або на шиї в дітей. Ні, в принципі, є й більш оптимістичні сценарії, відкриє власний бізнес, заробить на всі базовій й небазові потреби, прилаштує дітей, забеспечить старість у Празі. Ймовірність оцініть самі
Letusrock написав:в) посудоймийка в Празі має 1000 евро (і вище). Як на мене вибір очевидний.
Самая большая ошибка - это видеть европейские ЗП и не учитывать европейские затраты
Ну зарабатывает посудомойка 1000 ойро в Праге и что ? а сколько она потратить на налоги, жильё, комуналку, питание ?
Це вже 10 питання. Питання №1 Як посудомийці з села виїхати в Прагу? Враховуємо що посудомийці вже 40-50-60 років, у неї сім'я, діти. Знання мови звичайно нульове, ніколи за кордоном не була. Ось вона все кине і повалить в Прагу.
Выезжают аж бегом. Особенно сейчас . Вместе в детьми и семьей. Вот только мужей вынуждены тут оставить, это трагедия для людей, сколько семей разъединено