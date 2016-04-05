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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:14
К сожалению действительно выезжают на "попробовать" как с деньгами, так и без.
Сейчас барышня мылит в Ирландию на 3 +- месяцв. На бумаге все красиво, посмотрим по факту.
А обещают (и знакомые такое имеют) жилье бесплатно (тут как повезет какое именно, номер в отеле, или в семье, или апартаменты), еда бесплатно, и 200+ юро на взрослого, 40+ юро на ребенка В НЕДЕЛЮ.
у нее трое детей, и она сможет получать полтораху в месяц. У себя в банке ей платили ,(а может продолжить дистанционно работу ) 12-13 т грн. Хочет подтянуть язык в их среде (тут сомневаюсь) и скопить немного.
Те, кто без детей, будут спокойно до года сидеть , иметь подработки и в ус не дуть, если тут работали на минималку.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:15
andrijk777 написав: pesikot написав: Letusrock написав:
в) посудоймийка в Празі має 1000 евро (і вище). Як на мене вибір очевидний.
Самая большая ошибка - это видеть европейские ЗП и не учитывать европейские затраты
Ну зарабатывает посудомойка 1000 ойро в Праге и что ?
а сколько она потратить на налоги, жильё, комуналку, питание ?
Це вже 10 питання.
Питання №1 Як посудомийці з села виїхати в Прагу? Враховуємо що посудомийці вже 40-50-60 років, у неї сім'я, діти. Знання мови звичайно нульове, ніколи за кордоном не була. Ось вона все кине і повалить в Прагу.
в Західній Україні в 99% людей є родичі які давно живуть/працюють за кордоном. тому без проблем можна виїхати. особисто знаю багато прикладів виїзду на роботу в ту же Чехію після 45 років (діти виросли - потребуюють не маминих поцілунків а грошей на оплату освіти і квартир)
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Додано: Пон 09 тра, 2022 11:20
katso написав:
Выезжают аж бегом. Особенно сейчас . Вместе в детьми и семьей. Вот только мужей вынуждены тут оставить, это трагедия для людей, сколько семей разъединено
Рынок труда в Европе не резиновый. И одна "условная посудомойка" никак не сможет обеспечить сколь-нибудь приемлемую жизнь семье и престарелым родителям.
И бегут в основном от бомбежек и из-за потери жилья, многие надеются только на пособие.
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