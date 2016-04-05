pesikot написав:Самая большая ошибка - это видеть европейские ЗП и не учитывать европейские затраты
Ну зарабатывает посудомойка 1000 ойро в Праге и что ? а сколько она потратить на налоги, жильё, комуналку, питание ?
Це вже 10 питання. Питання №1 Як посудомийці з села виїхати в Прагу? Враховуємо що посудомийці вже 40-50-60 років, у неї сім'я, діти. Знання мови звичайно нульове, ніколи за кордоном не була. Ось вона все кине і повалить в Прагу.
Выезжают аж бегом. Особенно сейчас . Вместе в детьми и семьей. Вот только мужей вынуждены тут оставить, это трагедия для людей, сколько семей разъединено
fler написав:Сьогодні з самого ранку орки гатять по нашим позиціям у Миколаївській обл. з подвійною силою. Місцеві, що живуть "на лінії вогню" скаржаться, що мобілки вирубаються від того грохоту. Мабуть працює це: На супутникових знімках видно, що до кордону з Херсонською областю звезли великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ОТРК "Іскандер". https://focus.ua/uk/voennye-novosti/514 ... ryma-shemy
Привіт)) Ну, вночі(було чути, хоч я зараз в тилу) теж трохи "ба-бахали", коли я чергував з 00:00 до 02:00год., але тільки трохи... А зв'язок на передовій частенько пропадає - особливо після обіду і до ранку...
От от, яж сам про що кажу - це типова схема виїзду на заробітки, хоча "якір" все одно тут. І так чимало живуть поколіннями. Головне - це аж ніяк не еміграція по факту[/quote]
Так але дуже багато людей задумаються не повертатися, якщо війна затягнеться на роки. Замість купівлі цементу/піноблоків/зубних імплантів/штор/університетів в Україні, будуть сплачувати оренду житла / медстрахування в ЄС
ЛАД написав:....Почему-то наши западники, которые подчёркивают свой патриотизм в противовес русскоязычному Харькову перед войной достаточно массово многие годы ездили на работу на Запад, а не строили Украину
Аж занесло скабєєвщиною про "свідомітав коториє жопи єврапєйцам моют, пака прастиє люді востока на заводах работают".
тут питання чисто економічне: а) посудомийка в селі за 100 км від райцентру має зарплату 0 грн (бо нема роботи), б) посудомийка в райцентрі чи облцентрі буде мати наприклад 10тис грн але 5 год в день буде тратити на дорогу, в) посудоймийка в Празі має 1000 евро (і вище). Як на мене вибір очевидний. Звідсно і в Україні можна було заробити багато грошей, але не кожен народився щоб стати ІТ-шником, чи розкрутити вдалий бізнес і т.д. Жити хочуть всі, і робота в ЄС дає кожному цю можливість.
От власне. За цю зарплату вона утримує сім'ю в Україні, формує тих 10-12 млрд валютних надходжень. Це краще чим наприклад працювати на Запорізькому автозаводі який висів на шиї в бюджету, похоринив цілу галузь але типу зберіг робочі місця
Hotab написав:К сожалению действительно выезжают на "попробовать" как с деньгами, так и без. Сейчас барышня мылит в Ирландию на 3 +- месяцв. На бумаге все красиво, посмотрим по факту. А обещают (и знакомые такое имеют) жилье бесплатно (тут как повезет какое именно, номер в отеле, или в семье, или апартаменты), еда бесплатно, и 200+ юро на взрослого, 40+ юро на ребенка В НЕДЕЛЮ. у нее трое детей, и она сможет получать полтораху в месяц. У себя в банке ей платили ,(а может продолжить дистанционно работу ) 12-13 т грн. Хочет подтянуть язык в их среде (тут сомневаюсь) и скопить немного. Те, кто без детей, будут спокойно до года сидеть , иметь подработки и в ус не дуть, если тут работали на минималку.
мелочь, но если по-правильному при наличии доходов пособие могут/должны срезать