fler написав:Сьогодні з самого ранку орки гатять по нашим позиціям у Миколаївській обл. з подвійною силою. Місцеві, що живуть "на лінії вогню" скаржаться, що мобілки вирубаються від того грохоту. Мабуть працює це: На супутникових знімках видно, що до кордону з Херсонською областю звезли великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ОТРК "Іскандер". https://focus.ua/uk/voennye-novosti/514 ... ryma-shemy
Привіт)) Ну, вночі(було чути, хоч я зараз в тилу) теж трохи "ба-бахали", коли я чергував з 00:00 до 02:00год., але тільки трохи... А зв'язок на передовій частенько пропадає - особливо після обіду і до ранку...
От от, яж сам про що кажу - це типова схема виїзду на заробітки, хоча "якір" все одно тут. І так чимало живуть поколіннями. Головне - це аж ніяк не еміграція по факту[/quote]
Так але дуже багато людей задумаються не повертатися, якщо війна затягнеться на роки. Замість купівлі цементу/піноблоків/зубних імплантів/штор/університетів в Україні, будуть сплачувати оренду житла / медстрахування в ЄС
ЛАД написав:....Почему-то наши западники, которые подчёркивают свой патриотизм в противовес русскоязычному Харькову перед войной достаточно массово многие годы ездили на работу на Запад, а не строили Украину
Аж занесло скабєєвщиною про "свідомітав коториє жопи єврапєйцам моют, пака прастиє люді востока на заводах работают".
тут питання чисто економічне: а) посудомийка в селі за 100 км від райцентру має зарплату 0 грн (бо нема роботи), б) посудомийка в райцентрі чи облцентрі буде мати наприклад 10тис грн але 5 год в день буде тратити на дорогу, в) посудоймийка в Празі має 1000 евро (і вище). Як на мене вибір очевидний. Звідсно і в Україні можна було заробити багато грошей, але не кожен народився щоб стати ІТ-шником, чи розкрутити вдалий бізнес і т.д. Жити хочуть всі, і робота в ЄС дає кожному цю можливість.
От власне. За цю зарплату вона утримує сім'ю в Україні, формує тих 10-12 млрд валютних надходжень. Це краще чим наприклад працювати на Запорізькому автозаводі який висів на шиї в бюджету, похоринив цілу галузь але типу зберіг робочі місця
Hotab написав:К сожалению действительно выезжают на "попробовать" как с деньгами, так и без. Сейчас барышня мылит в Ирландию на 3 +- месяцв. На бумаге все красиво, посмотрим по факту. А обещают (и знакомые такое имеют) жилье бесплатно (тут как повезет какое именно, номер в отеле, или в семье, или апартаменты), еда бесплатно, и 200+ юро на взрослого, 40+ юро на ребенка В НЕДЕЛЮ. у нее трое детей, и она сможет получать полтораху в месяц. У себя в банке ей платили ,(а может продолжить дистанционно работу ) 12-13 т грн. Хочет подтянуть язык в их среде (тут сомневаюсь) и скопить немного. Те, кто без детей, будут спокойно до года сидеть , иметь подработки и в ус не дуть, если тут работали на минималку.
мелочь, но если по-правильному при наличии доходов пособие могут/должны срезать
Hotab написав:Можливо комусь потрібна порція позитиву на тлі важких новин, в яких ми живемо достатньо давно.
Був на ПП Шегині пару годин (доречі, черг нема ні в один бік) , так за цей час зайшло 2 окремі групи українських військовослужбовців в формі. Я не звертався до них, але впевнений, що вони повертались з навчання і підготовки на західну техніку. Думаю це вже безперервний потік. Майбутнє наших ЗСУ - техніка країн НАТО. А далі і до членства недалеко.
Це вельми добре.
Взагалі, зараз для нас ситуація суттєво краща, ніж два місяці назад.