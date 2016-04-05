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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 978979980981>
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:50

А тим часом ми чекаємо посилки з Європи...

  fler написав:Сьогодні з самого ранку орки гатять по нашим позиціям у Миколаївській обл. з подвійною силою. Місцеві, що живуть "на лінії вогню" скаржаться, що мобілки вирубаються від того грохоту. Мабуть працює це:
На супутникових знімках видно, що до кордону з Херсонською областю звезли великогабаритну техніку. Це можуть бути РСЗВ "Смерч", комплекси С-300 або ОТРК "Іскандер". https://focus.ua/uk/voennye-novosti/514 ... ryma-shemy

Привіт))
Ну, вночі(було чути, хоч я зараз в тилу) теж трохи "ба-бахали", коли я чергував з 00:00 до 02:00год., але тільки трохи...
А зв'язок на передовій частенько пропадає - особливо після обіду і до ранку...
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:53

  Faceless написав:
От от, яж сам про що кажу - це типова схема виїзду на заробітки, хоча "якір" все одно тут. І так чимало живуть поколіннями.
Головне - це аж ніяк не еміграція по факту[/quote]

Так але дуже багато людей задумаються не повертатися, якщо війна затягнеться на роки.
Замість купівлі цементу/піноблоків/зубних імплантів/штор/університетів в Україні, будуть сплачувати оренду житла / медстрахування в ЄС
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:55

  Letusrock написав:
  kotyk222 написав:
  ЛАД написав:....Почему-то наши западники, которые подчёркивают свой патриотизм в противовес русскоязычному Харькову перед войной достаточно массово многие годы ездили на работу на Запад, а не строили Украину

Аж занесло скабєєвщиною про "свідомітав коториє жопи єврапєйцам моют, пака прастиє люді востока на заводах работают".


тут питання чисто економічне: а) посудомийка в селі за 100 км від райцентру має зарплату 0 грн (бо нема роботи), б) посудомийка в райцентрі чи облцентрі буде мати наприклад 10тис грн але 5 год в день буде тратити на дорогу, в) посудоймийка в Празі має 1000 евро (і вище). Як на мене вибір очевидний.
Звідсно і в Україні можна було заробити багато грошей, але не кожен народився щоб стати ІТ-шником, чи розкрутити вдалий бізнес і т.д. Жити хочуть всі, і робота в ЄС дає кожному цю можливість.

От власне. За цю зарплату вона утримує сім'ю в Україні, формує тих 10-12 млрд валютних надходжень. Це краще чим наприклад працювати на Запорізькому автозаводі який висів на шиї в бюджету, похоринив цілу галузь але типу зберіг робочі місця
kotyk222
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  crumd написав:Потом пришли местные дехкане и попросили всех на выход

Вроде ж уже вы смогли увидеть, что наши на выход не пошли. Зачем это сравнение?!

  crumd написав:Религиозное верование в вундерваффе - не лучший помощник в войне.

У вас есть сомнения, что 777-я гаубица получше советской устаревшей рухляди (толе, конечно, хорошей, по безнадеге)
Или то,что NLAW лучше, чем РПГ-22?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:01

  Hotab написав:К сожалению действительно выезжают на "попробовать" как с деньгами, так и без.
Сейчас барышня мылит в Ирландию на 3 +- месяцв. На бумаге все красиво, посмотрим по факту.
А обещают (и знакомые такое имеют) жилье бесплатно (тут как повезет какое именно, номер в отеле, или в семье, или апартаменты), еда бесплатно, и 200+ юро на взрослого, 40+ юро на ребенка В НЕДЕЛЮ.
у нее трое детей, и она сможет получать полтораху в месяц. У себя в банке ей платили ,(а может продолжить дистанционно работу ) 12-13 т грн. Хочет подтянуть язык в их среде (тут сомневаюсь) и скопить немного.
Те, кто без детей, будут спокойно до года сидеть , иметь подработки и в ус не дуть, если тут работали на минималку.

мелочь, но если по-правильному при наличии доходов пособие могут/должны срезать
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:мелочь, но если по-правильному при наличии доходов пособие могут/должны срезать

500 долларов в Украине (дистанционно) , даже если о них узнают, попадает в норму разрешенной суммы недельной подработки.
Вроде или 109, или 119 юро в неделю можно подрабатывать.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодня немного посмотрел парад в рф.
Нафталин и ацтой. Все искусственное и нафталиновое - особенно фейсы шамана и хутина.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 12:48

  Investor_K написав:Сегодня немного посмотрел парад в рф.
Нафталин и ацтой. Все искусственное и нафталиновое - особенно фейсы шамана и хутина.

меня там не было :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 13:03

  Investor_K написав:Сегодня немного посмотрел парад в рф.
Нафталин и ацтой. Все искусственное и нафталиновое - особенно фейсы шамана и хутина.


Для одного з них це останній парад у житті. Чекаю 16 число, сон наснився гарний :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 13:04

  Hotab написав:Можливо комусь потрібна порція позитиву на тлі важких новин, в яких ми живемо достатньо давно.

Був на ПП Шегині пару годин (доречі, черг нема ні в один бік) , так за цей час зайшло 2 окремі групи українських військовослужбовців в формі. Я не звертався до них, але впевнений, що вони повертались з навчання і підготовки на західну техніку. Думаю це вже безперервний потік. Майбутнє наших ЗСУ - техніка країн НАТО. А далі і до членства недалеко.

Це вельми добре.

Взагалі, зараз для нас ситуація суттєво краща, ніж два місяці назад.
Frant
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