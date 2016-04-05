crumd написав:Потом пришли местные дехкане и попросили всех на выход
Вроде ж уже вы смогли увидеть, что наши на выход не пошли. Зачем это сравнение?!
crumd написав:Религиозное верование в вундерваффе - не лучший помощник в войне.
У вас есть сомнения, что 777-я гаубица получше советской устаревшей рухляди (толе, конечно, хорошей, по безнадеге) Или то,что NLAW лучше, чем РПГ-22?
Вообще не вижу смысла сравнивать афганскую босоту с нашими военными. Доказали, что так просто не сладуттся + смогли относительно успешно справляться на старой технике. Посмотрим как себя покажет натовской вооружение. Но если бы штаты вложили в нашу армию столько сколько зарядили в Афганистан, сомневаюсь, что рашисты вообще сунулись сюда..
Ukrainian написав:Як Баранюк буде в очі дивитись своїм дітям після цього?
вы считаете, дети ему скажут в один прекрасный день "татку, краще б ти вбився того дня?"
Коли ідуть до ЗСУ (в мирний час), має бути готовність задля виконання бойового завдання загинути. Інакше нема чого туди йти і проїдати витрачені державою гроші. .....
Вы правы, военный человек должен быть готов к смерти. Но прорыв из окружения это тоже вполне законная военная операция. Конкретно мариупольских морпехов обсуждать не могу и не буду - не владею информацией. Но в принципе, не помню чьи слова - "мне не нужны погибши е солдаты, мне нужны солдаты, которые выживут и уничтожат врага". Это, конечно, не всегда возможно, могут быть ситуации, когда выбора нет.
ЛАД написав:[ Вы правы, военный человек должен быть готов к смерти. Но прорыв из окружения это тоже вполне законная военная операция. Конкретно мариупольских морпехов обсуждать не могу и не буду - не владею информацией. Но в принципе, не помню чьи слова - "мне не нужны погибши е солдаты, мне нужны солдаты, которые выживут и уничтожат врага". Это, конечно, не всегда возможно, могут быть ситуации, когда выбора нет.
Очень многое по Марику не понятно, поэтому осуждать морпехов не зная всех деталей нельзя. Судя по интервью того же Азова, то читается между строк,что защиту Мариуполя спустили на тормозах. v_mariupole_pogibli_25_tys_chelovek_v_osnovnom_grazhdanskikh_palamar
hume написав:Вообще не вижу смысла сравнивать афганскую босоту с нашими военными. Доказали, что так просто не сладуттся + смогли относительно успешно справляться на старой технике. Посмотрим как себя покажет натовской вооружение. Но если бы штаты вложили в нашу армию столько сколько зарядили в Афганистан, сомневаюсь, что рашисты вообще сунулись сюда..