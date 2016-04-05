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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 978979980981
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 13:07

vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 14:48

  Hotab написав:
  crumd написав:Потом пришли местные дехкане и попросили всех на выход

Вроде ж уже вы смогли увидеть, что наши на выход не пошли. Зачем это сравнение?!

  crumd написав:Религиозное верование в вундерваффе - не лучший помощник в войне.

У вас есть сомнения, что 777-я гаубица получше советской устаревшей рухляди (толе, конечно, хорошей, по безнадеге)
Или то,что NLAW лучше, чем РПГ-22?

Вообще не вижу смысла сравнивать афганскую босоту с нашими военными. Доказали, что так просто не сладуттся + смогли относительно успешно справляться на старой технике. Посмотрим как себя покажет натовской вооружение. Но если бы штаты вложили в нашу армию столько сколько зарядили в Афганистан, сомневаюсь, что рашисты вообще сунулись сюда..
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:16

  Hotab написав:
  Ромасик написав:
  Ukrainian написав:Як Баранюк буде в очі дивитись своїм дітям після цього?

вы считаете, дети ему скажут в один прекрасный день "татку, краще б ти вбився того дня?"

Коли ідуть до ЗСУ (в мирний час), має бути готовність задля виконання бойового завдання загинути. Інакше нема чого туди йти і проїдати витрачені державою гроші.
.....

Вы правы, военный человек должен быть готов к смерти.
Но прорыв из окружения это тоже вполне законная военная операция.
Конкретно мариупольских морпехов обсуждать не могу и не буду - не владею информацией. Но в принципе, не помню чьи слова - "мне не нужны погибши е солдаты, мне нужны солдаты, которые выживут и уничтожат врага". Это, конечно, не всегда возможно, могут быть ситуации, когда выбора нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:33

  ЛАД написав:[
Вы правы, военный человек должен быть готов к смерти.
Но прорыв из окружения это тоже вполне законная военная операция.
Конкретно мариупольских морпехов обсуждать не могу и не буду - не владею информацией. Но в принципе, не помню чьи слова - "мне не нужны погибши е солдаты, мне нужны солдаты, которые выживут и уничтожат врага". Это, конечно, не всегда возможно, могут быть ситуации, когда выбора нет.

Очень многое по Марику не понятно, поэтому осуждать морпехов не зная всех деталей нельзя. Судя по интервью того же Азова, то читается между строк,что защиту Мариуполя спустили на тормозах.
v_mariupole_pogibli_25_tys_chelovek_v_osnovnom_grazhdanskikh_palamar
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:39

  hume написав:...............
Судя по интервью того же Азова, то читается между строк, что защиту Мариуполя спустили на тормозах.
v_mariupole_pogibli_25_tys_chelovek_v_osnovnom_grazhdanskikh_palamar

Сомневаюсь.
Очень многое по Марику не понятно, поэтому осуждать морпехов не зная всех деталей нельзя.

Согласен.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 15:46

hume
  hume написав:Вообще не вижу смысла сравнивать афганскую босоту с нашими военными. Доказали, что так просто не сладуттся + смогли относительно успешно справляться на старой технике. Посмотрим как себя покажет натовской вооружение. Но если бы штаты вложили в нашу армию столько сколько зарядили в Афганистан, сомневаюсь, что рашисты вообще сунулись сюда..


Рекомендую Вам смотреть с мест событий:
1. https://bastion.tv/frontovij-barter-vir ... vse_n47162 (я упоминал, что в Донецке - отбирали даже гладкоствольное, а в Киеве, при тех же условиях - тупо раздавали с машины)

2. https://bastion.tv/vlada-pokinula-zahis ... she_n47145
К этому хотелось бы не слов, а "вид"(полностью ознакомиться с содержанием! без выводов): https://patrioty.org.ua/society/viina-n ... 19824.html

3. И как результат происходящего, и к чему оно приведёт, вернее, что в этом заложено: хотя я сумел его расписать давно:
https://bastion.tv/chim-dali-vid-kiyeva ... kah_n47170
"Своими словами" - налил бы столько "Каки", что ... - вражеским губошлёпам такого не снилось!


Вчера, пока не было ветра Авдеевка напоминала Помпеи, ...
Знакомиться со всеми выложенными ссылками - Где-то так.
Из хорошего - пока живы...
Kudrjavuy
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