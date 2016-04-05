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Додано: Пон 09 тра, 2022 14:48
Вообще не вижу смысла сравнивать афганскую босоту с нашими военными. Доказали, что так просто не сладуттся + смогли относительно успешно справляться на старой технике. Посмотрим как себя покажет натовской вооружение. Но если бы штаты вложили в нашу армию столько сколько зарядили в Афганистан, сомневаюсь, что рашисты вообще сунулись сюда..
Додано: Пон 09 тра, 2022 15:16
Вы правы, военный человек должен быть готов к смерти.
Но прорыв из окружения это тоже вполне законная военная операция.
Конкретно мариупольских морпехов обсуждать не могу и не буду - не владею информацией. Но в принципе, не помню чьи слова - "мне не нужны погибши е солдаты, мне нужны солдаты, которые выживут и уничтожат врага". Это, конечно, не всегда возможно, могут быть ситуации, когда выбора нет.
Додано: Пон 09 тра, 2022 15:33
Очень многое по Марику не понятно, поэтому осуждать морпехов не зная всех деталей нельзя. Судя по интервью того же Азова, то читается между строк,что защиту Мариуполя спустили на тормозах.
v_mariupole_pogibli_25_tys_chelovek_v_osnovnom_grazhdanskikh_palamar
Додано: Пон 09 тра, 2022 15:39
Сомневаюсь.
Согласен.
Додано: Пон 09 тра, 2022 15:46
hume
Рекомендую Вам смотреть с мест событий:
1.
2.
К этому хотелось бы не слов, а "вид"(полностью ознакомиться с содержанием! без выводов):
3. И как результат происходящего, и к чему оно приведёт, вернее, что в этом заложено: хотя я сумел его расписать давно:
"Своими словами" - налил бы столько "Каки", что ... - вражеским губошлёпам такого не снилось!
Вчера, пока не было ветра Авдеевка напоминала Помпеи, ...
Знакомиться со всеми выложенными ссылками - Где-то так.
Из хорошего - пока живы...
Додано: Пон 09 тра, 2022 16:40
А ще закину це сюди - може хтось Холяві перекаже це))
холява написав:
Здравствуйте. Читаю Вас на досуге . Предсказания , так сказать,……плоды поражённого мозга
Здоров.
І чому то не можу я повангувати?
Чому зразу діагноз ставите?
холява написав:
Особо мне понравилось , побывал на передке . Вы туда сами ходите или выходите ? Или вас потрепало и вас вывели на ротацию ? ? Пля ,,,,, вы хоть ……короче, не пишите чепуху
Успіх написав:
Ну а тут зразу хочеться вас послати по напрямку руського корабля))
Що значить "сам ходжу/виходжу"?
Нас возять на 7-10днів туди - одну групу хлопців, тоді їх забирають в тил, щоб відпочили/помились, а на їхнє місце їде інша група хлопців!
Що не зрозуміло?
Так - може в нас і не самісінький передок, так як перед нами стоїть піхота, АЛЕ! Але ми стоїмо(періодично змінюємо місце дислокації) за 6-7-8км від лінії фронту!!!
І до нас, навіть, можуть долітати міни з мінометів їхньої піхоти(так як вони мобільні і можуть наблизитись - відстрілятися і знову втекти), не кажучи вже про обстріл нас їхньою артою!
Цього разу одного нашого контузило, коли перебігав з броні у наше укриття.
А ще - міна застрягла, нерозірвавшись, в землі у 15-20м він нашого укриття (ми вже змінили це місце)
То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони???!
Ну то для чого САМЕ ЗАРАЗ мене підйоПує Холява?
Реально, якось зовсім НЕ смішно, коли несеш снаряд(122мм) на плечі, а в другій руці - запал/гільза на відстань 200-250м... і ще тим часом чуєш в той момент "виходи/приходи"!
А принести треба НЕ 1 снаряд і запал!
Додано: Пон 09 тра, 2022 16:45
Хорошая карта, хотя уже и устаревшая
Если следовать цветам - то Агрессор идёт парадом по Украине и ему нечего противопоставить.(Хозяин рассчитывал на "партизанское сопротивление", а своего ума не быыылооо - всё на кафешки пошло)
Тёмный - его контроль.
Красный территория где идут бои.
И подконтрольная ВСУ.
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