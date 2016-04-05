Додано: Пон 09 тра, 2022 16:40

Hotab написав: Успіх написав: То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони

Просто ти до війни бісив усіх))

Але зараз я вдячний, що ти виконуєш чоловічу роботу і радий, що живий. Просто ти до війни бісив усіх))Але зараз я вдячний, що ти виконуєш чоловічу роботу і радий, що живий.

холява написав:Здравствуйте. Читаю Вас на досуге . Предсказания , так сказать,……плоды поражённого мозгаЗдоров.І чому то не можу я повангувати?Чому зразу діагноз ставите?холява написав:Особо мне понравилось , побывал на передке . Вы туда сами ходите или выходите ? Или вас потрепало и вас вывели на ротацию ? ? Пля ,,,,, вы хоть ……короче, не пишите чепухуУспіх написав:Ну а тут зразу хочеться вас послати по напрямку руського корабля))Що значить "сам ходжу/виходжу"?Нас возять на 7-10днів туди - одну групу хлопців, тоді їх забирають в тил, щоб відпочили/помились, а на їхнє місце їде інша група хлопців!Що не зрозуміло?Так - може в нас і не самісінький передок, так як перед нами стоїть піхота, АЛЕ! Але ми стоїмо(періодично змінюємо місце дислокації) за 6-7-8км від лінії фронту!!!І до нас, навіть, можуть долітати міни з мінометів їхньої піхоти(так як вони мобільні і можуть наблизитись - відстрілятися і знову втекти), не кажучи вже про обстріл нас їхньою артою!Цього разу одного нашого контузило, коли перебігав з броні у наше укриття.А ще - міна застрягла, нерозірвавшись, в землі у 15-20м він нашого укриття (ми вже змінили це місце)То що, плять, за підйопування мене з вашої сторони???!Ну то для чого САМЕ ЗАРАЗ мене підйоПує Холява?Реально, якось зовсім НЕ смішно, коли несеш снаряд(122мм) на плечі, а в другій руці - запал/гільза на відстань 200-250м... і ще тим часом чуєш в той момент "виходи/приходи"!А принести треба НЕ 1 снаряд і запал!