Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні! А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!
Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні! А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!
Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні! А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!
В акваторії Чорного моря станом на зараз перебуває сім носіїв КРМБ типу «Калібр» із сумарним залпом до 50 ракет. Минулого тижня таких носіїв в Чорному морі, за повідомленнями Міноборони, було лише три, з сумарним ракетним залпом до 20 ракет. https://www.radiosvoboda.org/a/news-ros ... 41350.html
Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні! А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!
Успіх написав:Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні! А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!
тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?
Грузчики везде нужны.
ясно, а в мене дідо закінчив 4кляси церковно-приходської школи і був наводчиком, дослужився до командира орудія (але казав що ну його нах, пряме попаданіє і весь расчьот вклочья, чудом вижив хоча осколочне вкоротило здоров"я)
1-й номер — наводчик орудия (заместитель командира орудия); 2-й номер — замковый; 3-й номер — заряжающий; 4-й номер — установщик; 5-й и 6-й номер — снарядные; 7-й номер — помощник заряжающего; 8-й номер — подносчик.