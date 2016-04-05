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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 980981982983>
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 16:57

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Investor_K написав:Долярчик. Искусству уличных боев обучен?

Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків :roll:
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:19

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Долярчик. Искусству уличных боев обучен?

Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків :roll:
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!

Що там по натівській арті? Буде підвоз?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:39

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Долярчик. Искусству уличных боев обучен?

Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків :roll:
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!

тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:46

Welcome to Зміїний ;)

В акваторії Чорного моря станом на зараз перебуває сім носіїв КРМБ типу «Калібр» із сумарним залпом до 50 ракет.
Минулого тижня таких носіїв в Чорному морі, за повідомленнями Міноборони, було лише три, з сумарним ракетним залпом до 20 ракет.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ros ... 41350.html
fler
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 17:59

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Investor_K написав:Долярчик. Искусству уличных боев обучен?

Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків :roll:
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!

тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?

Грузчики везде нужны.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:07

Ганебний парад 9 мая 22 року рашистів

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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:12

  Investor_K написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків :roll:
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!

тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?

Грузчики везде нужны.

ясно, а в мене дідо закінчив 4кляси церковно-приходської школи і був наводчиком, дослужився до командира орудія (але казав що ну його нах, пряме попаданіє і весь расчьот вклочья, чудом вижив хоча осколочне вкоротило здоров"я)

1-й номер — наводчик орудия (заместитель командира орудия);
2-й номер — замковый;
3-й номер — заряжающий;
4-й номер — установщик;
5-й и 6-й номер — снарядные;
7-й номер — помощник заряжающего;
8-й номер — подносчик.

а долярчик навіть не шостий подающій а 8й
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:15

Туда же

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Пуйло затрахал народ своими миазмами.

Никакой поддержки 80% у него нет, большинство ждут его ухода, со страхом и фигой в кармане.

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Его зовут Артем Потапов.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:31

Пляяяяя - які ви далекі від війни...

  Zebra написав:Що там по натівській арті? Буде підвоз?

Як привезуть - то я зразу напишу ;)
  flyman написав:тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?

Так зв"язковим(на раціях) в арті - мабуть фантастика, нє?
Хоч основна моя робота зараз полягає в тому, щоб - "слухати небо"!
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 09 тра, 2022 18:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 18:38

Хоч 1 день були б на передку - дурниць би НЕ писали!!!

  flyman написав:1-й номер

Пляяяяяяя.... - яке ти далеке....
А в реальності - все просто:
1 - командир гармати
2 - наводчик
3 - заряджаючий
4 - помічник заряджаючого(як правило - нема)
5 - міх/вод

Ну, може пррядковісиь інша, але це усі, що-до команди САУшок!
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