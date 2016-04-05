Колеги! Вже більше 800 тисяч людей підписали петицію за термінову евакуацію Маріуполя. Будь ласка, підтримайте цю вимогу, поставивши підпис під петицією — https://www.change.org/SaveMariupol Давайте зберемо 1 мільйон підписів до завтра!
Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні! А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!
Що там по натівській арті? Буде підвоз?
А що там по крипті? Давно не було видно вас на валютній гілці. Війна війною але "кушать хочеться" як то кажуть. Тут такі події..Все жорстко валиться ...По чому біток купляти?