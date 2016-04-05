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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 981982983984>
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 19:59

  Zebra написав:
  Успіх написав:
  Investor_K написав:Долярчик. Искусству уличных боев обучен?

Як казав наш комбат: - ми - арта! Нам автомати нах не потрібні!
А якщо нам доведеться стріляти з автоматів, то це буде означати лише одне: - прорив орків :roll:
Тому, краще нехай ми знищуємо ворога САУшками і ні на крок не підпускаємо ворога ближче!

Що там по натівській арті? Буде підвоз?

А що там по крипті? Давно не було видно вас на валютній гілці. Війна війною але "кушать хочеться" як то кажуть. Тут такі події..Все жорстко валиться ...По чому біток купляти?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:02

  Kudrjavuy написав:
  Investor_K написав:Херсон как- то легко был слит. А теперь вернуть назад походу будет намного сложнее, чемиоборонять

Смотреть по очереди с особым вниманием к датам!
https://tsn.ua/exclusive/girshe-nizh-sk ... 77307.html

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... -same.html
Как результат пункт 3.viewtopic.php?p=5431296#p5431296


"Для того, чтобы война закончилась, надо просто перестать стрелять"

Хто це сказав?

Сумно ..ять
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:03

Ехххххх...... - а сенс життя на витягнуту руку... поруч ;)

Нє, ну реально - вас би на передок, пацани...
Був би крок до перевороту думок!© ;)
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Нє, ну реально - вас би на передок, пацани...

Интересно, а где сейчас депутаты 8-го созыва от НФ и БПП. Их же там человек под 300. Хоть один из них есть на передке?
crumd
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 20:48

  Успіх написав:Нє, ну реально - вас би на передок, пацани...
Був би крок до перевороту думок;)

Это возможно только раз в жизни. :shock:
Но не всю жизнь.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:11

  fler написав:В акваторії Чорного моря станом на зараз перебуває сім носіїв КРМБ типу «Калібр» із сумарним залпом до 50 ракет.
Минулого тижня таких носіїв в Чорному морі, за повідомленнями Міноборони, було лише три, з сумарним ракетним залпом до 20 ракет.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ros ... 41350.html

Скорее всего форсируют развитие событий в Приднестровье.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:25

  crumd написав:
  Успіх написав:Нє, ну реально - вас би на передок, пацани...

Интересно, а где сейчас депутаты 8-го созыва от НФ и БПП. Их же там человек под 300. Хоть один из них есть на передке?

Нажаль, не помічаю тут депутатів :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:26

  roberto dark написав:А що там по крипті? Давно не було видно вас на валютній гілці. Війна війною але "кушать хочеться" як то кажуть. Тут такі події..Все жорстко валиться ...По чому біток купляти?

По 18 000 за штуку чекайте
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:26

  Kudrjavuy написав:
  Успіх написав:Нє, ну реально - вас би на передок, пацани...
Був би крок до перевороту думок;)

Это возможно только раз в жизни. :shock:
Но не всю жизнь.

Раз?
Буває і декілька раз протягом життя!
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Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2022 21:26

  Успіх написав:
  Zebra написав:Що там по натівській арті? Буде підвоз?

Як привезуть - то я зразу напишу ;)
  flyman написав:тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?

Так зв"язковим(на раціях) в арті - мабуть фантастика, нє?
Хоч основна моя робота зараз полягає в тому, щоб - "слухати небо"!

Скільки зараз вам платять? 100 тысяч на місяць, чи це тільки тим хто на нульовій лінії оборони?
Zebra
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