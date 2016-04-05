Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:30
Zebra написав: Успіх написав: Zebra написав:
Що там по натівській арті? Буде підвоз?
Як привезуть - то я зразу напишу
flyman написав:
тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?
Так зв"язковим(на раціях) в арті - мабуть фантастика, нє?
Хоч основна моя робота зараз полягає в тому, щоб - "слухати небо"!
Скільки зараз вам платять? 100 тысяч на місяць, чи це тільки тим хто на нульовій лінії оборони?
Якщо заїзджаю "на передок" - то мене "відмічають", що я знаходжусь стільки то днів на передку...
Ще за квітень не приходила з/п.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:31
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
https://www.golosameriki.com/a/biden-wi ... 64061.html Успіх написав:
Раз?
Буває і декілька раз протягом життя!
Если Вы дойдёте до происходящего путём перемены взглядов - Вы прекратите понимать окружающих.
Если С первого раза, да ещё и до роли инструктора - Вас перестанут понимать окружающие.
"Окружающие" - это из цивильной жизни(со своей суетой и кознями).
Если сумеете "всё переварить" и остаться собою - станут Вас бояться ибо станете к тому же "Янусом" - двуликим.(Одиночество... у нашій культурі це має назву "Козаком-характерником")
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Kudrjavuy
в Пон 09 тра, 2022 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:44
Kudrjavuy написав:
Вас перестанут понимать окружающие.
вот и я вас не понимаю... какой то набор фраз не в тему и без смысла
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vitaliian
в Пон 09 тра, 2022 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:45
Успіх написав:
Якщо заїзджаю "на передок" - то мене "відмічають", що я знаходжусь стільки то днів на передку...
Ще за квітень не приходила з/п.
Якщо справді 100 тисяч нараховують нараховують за перебування у зоні бойових дій, то це справді велика платня, ~3к баксів - у світі не усім найманцям стільки платять, враховуючи, що ще є відрахування у пенсійний фонд і все інше.
Zebra
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:46
Пипец, по всему Югу ракеты прилетают. Салют от рашистов.
alex_dvornichenko
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:47
Zebra написав:
що ще є відрахування у пенсійний фонд і все інше.
Не факт. Пенсионный от посадового оклада, а 100к могут быть и как то премиями или ещё как то оформлены. Как то и у меня такая история была.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:48
Kudrjavuy написав:
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
И почем нам будет ленд-лиз?
Эксперты говорят, что расплатиться за военную помощь после войны, разрушенной Украине будет крайне сложно. Поэтому многие надеются, что ее попросту простят после победы над Россией, как это было во время Второй мировой войны. Но есть и другие варианты – расходы на Ленд-лиз могут заставить оплатить Москву в качестве репараций или за счет замороженных резервов.
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Amethyst
в Пон 09 тра, 2022 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:48
Amethyst написав: Kudrjavuy написав:
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
И почем нам будет ленд-лиз?
Бартер, на трупы рашистов.
alex_dvornichenko
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:53
alex_dvornichenko написав:
Пипец, по всему Югу ракеты прилетают. Салют от рашистов.
Пишут что 8 взрывов только в Одессе. Надеюсь с prodigy всё ок
vitaliian
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