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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:30
Zebra написав: Успіх написав: Zebra написав:
Що там по натівській арті? Буде підвоз?
Як привезуть - то я зразу напишу
flyman написав:
тебе брали у зв"язок, а опинився в арті?
Так зв"язковим(на раціях) в арті - мабуть фантастика, нє?
Хоч основна моя робота зараз полягає в тому, щоб - "слухати небо"!
Скільки зараз вам платять? 100 тысяч на місяць, чи це тільки тим хто на нульовій лінії оборони?
Якщо заїзджаю "на передок" - то мене "відмічають", що я знаходжусь стільки то днів на передку...
Ще за квітень не приходила з/п.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:44
Kudrjavuy написав:
Вас перестанут понимать окружающие.
вот и я вас не понимаю... какой то набор фраз не в тему и без смысла
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 09 тра, 2022 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:45
Успіх написав:
Якщо заїзджаю "на передок" - то мене "відмічають", що я знаходжусь стільки то днів на передку...
Ще за квітень не приходила з/п.
Якщо справді 100 тисяч нараховують нараховують за перебування у зоні бойових дій, то це справді велика платня, ~3к баксів - у світі не усім найманцям стільки платять, враховуючи, що ще є відрахування у пенсійний фонд і все інше.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:46
Пипец, по всему Югу ракеты прилетают. Салют от рашистов.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:47
Zebra написав:
що ще є відрахування у пенсійний фонд і все інше.
Не факт. Пенсионный от посадового оклада, а 100к могут быть и как то премиями или ещё как то оформлены. Как то и у меня такая история была.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:48
Kudrjavuy написав:
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
И почем нам будет ленд-лиз?
Эксперты говорят, что расплатиться за военную помощь после войны, разрушенной Украине будет крайне сложно. Поэтому многие надеются, что ее попросту простят после победы над Россией, как это было во время Второй мировой войны. Но есть и другие варианты – расходы на Ленд-лиз могут заставить оплатить Москву в качестве репараций или за счет замороженных резервов.
Востаннє редагувалось Amethyst
в Пон 09 тра, 2022 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:48
Amethyst написав: Kudrjavuy написав:
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
И почем нам будет ленд-лиз?
Бартер, на трупы рашистов.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 21:53
alex_dvornichenko написав:
Пипец, по всему Югу ракеты прилетают. Салют от рашистов.
Пишут что 8 взрывов только в Одессе. Надеюсь с prodigy всё ок
ВЗрывы произошли во время визита главы ЕС Шарля Мишель, который был вынужден спрятаться в бомбоубежище.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 09 тра, 2022 22:08, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 09 тра, 2022 22:15
alex_dvornichenko написав: Zebra написав:
що ще є відрахування у пенсійний фонд і все інше.
Не факт. Пенсионный от посадового оклада, а 100к могут быть и как то премиями или ещё как то оформлены. Как то и у меня такая история была.
Зі 100к все одно б не було з усієї суми - для ЄСВ є ліміт, наразі це близько 70к грн, якщо не помиляюся
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Faceless
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Додано: Пон 09 тра, 2022 22:23
Faceless написав: alex_dvornichenko написав: Zebra написав:
що ще є відрахування у пенсійний фонд і все інше.
Не факт. Пенсионный от посадового оклада, а 100к могут быть и как то премиями или ещё как то оформлены. Как то и у меня такая история была.
Зі 100к все одно б не було з усієї суми - для ЄСВ є ліміт, наразі це близько 70к грн, якщо не помиляюся
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