Додано: Пон 09 тра, 2022 23:32

Народ, что с вами происходит?Прочитал вчерашнее о(б)суждение моего поста. Это что, полная дебилизация?Ну, от некоторых мог ожидать, но когда вроде бы вполне адекватные люди...Вам недостаточно уничтожать/убиватьОбязательно назвать ихЕсли я говорю, что они не нацисты, а фашисты, то это защита российских агрессоров???Вчера в телемарафоне прозвучала фраза-цитата - "убив дракона, нельзя самому превратиться в дракона".За(о)думайтесь.Вы повторяете методы росс. пропаганды. Они называют нацистами нас. Вы берёте с них пример?Мы хотим быть европейской демократической страной. И очень надеюсь, что у нас получится.Но это не означает быть антироссией. "Анти" - не в смысле противниками путинской России, а в смысле Россией с противоположным знаком - они называют нацистами нас, мы назовём их; они лепят фейки, мы тоже будем, только противоположные. Не знаю, как точнее изложить мысль, но, надеюсь, желающие понять поймут.А люди, считающие, что если я возразил против того, что россияне не нацисты, а "всего лишь" фашисты, то "сморід москальских 30 срібників", ничего не поймут.Вам кажется, что "фашисты" слабо, не передаёт вашу ненависть? Пользуйтесь определением "рашисты".Называть их нацистами просто девальвация термина. Аналогично тому, как Лавров рассказал об антисемитизме евреев, что вызвало резкую и справедливую реакцию Израиля.Мы говорим о единстве народа перед лицом наглой агрессии.Очень жаль, но на форуме этого не видно.Вижу попытки объявить врагом любого, кто хоть немного не согласен с вашим взглядом.Несколько дней назад чуть не записали во враги, который несколько раньше примерно так же высказывался обо мне. Примерно то же и относительно других людей.Вам некуда излить свой страх и ненависть? Вы не можете излить её на врага с оружием в руках? Гораздо проще проявлять свою ненависть и патриотизм, сидя в тепле и уюте далеко от фронта и обстрелов и обливая дерьмом форумчан?Написал несколько сумбурно. Хотел написать больше и отредактировать написанное, но смысла не вижу. Думаю, утром Ирина удалит пост, а я пойду в очередную баню.Нет смысла тратить время.