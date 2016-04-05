Когда Украина будет платить за ленд-лиз
В законодательстве США по передаче вооружения в кредит существовала прямая норма, что срок займа имеет фиксированный срок - до пять лет. Но в отношении Украины ее специально исключили.
Эксперты говорят, что расплатиться за военную помощь после войны, разрушенной Украине будет крайне сложно. Поэтому многие надеются, что ее попросту простят после победы над Россией, как это было во время Второй мировой войны. Но есть и другие варианты – расходы на Ленд-лиз могут заставить оплатить Москву в качестве репараций или за счет замороженных резервов.
Однако, по умолчанию, во все что будет передано по ленд-лизу – необходимо будет вернуть. Если же переданный предмет был поврежден, то компенсируются расходы по его ремонту, если уничтожен - стоимость за вычетом амортизации. Несколько более абстрактные нормы содержались и в законе 1941 года, что все переданное должно быть оплачено потом любым путем.
На практике США после войны у западных союзников не просили возвращать или компенсировать уничтоженную военную технику, а на гражданскую выдали долгосрочные кредиты в обмен на интеграцию в торговое и международное сообщество.
Относительно СССР, то Кремль до 1972 года торговался с США за сумму компенсации гражданских товаров. В результате согласившись к 2021 году выплатить 722 млн. долларов с 2,6 млрд. долларов, которые в 1945 году попросило США за помощь в общем размере 10,8 млрд. долларов.
В любом случае, скорее всего, сейчас вопрос расчетов по ленд-лизу, как и в 1941 году, отошел на второй план на фоне тотальной угрозы для цивилизованного мира. В то же время, ответ на глобальный вопрос, чем после победы будет рассчитываться Украина, можно найти в опыте той же Великобритании.
Дело в том, что за год до закона о ленд-лизе Вашингтон передал Лондону 50 эсминцев за военно-морские базы. Вполне возможно, что рассчитаться с США по ленд-лизу будет возможно базой в украинском Севастополе.
То, что курсивом не отсюда.
В действительности текст сохранил не помню откуда, сейчас нашёл на униан без этих слов.